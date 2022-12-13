https://sputnikarabic.ae/20221213/الجمهور-المغربي-يتوقع-فوز-أسود-الأطلس-بكأس-العالم-فيديو-1071171811.html

الجمهور المغربي يتوقع فوز "أسود الأطلس" بكأس العالم... فيديو

الجمهور المغربي يتوقع فوز "أسود الأطلس" بكأس العالم... فيديو

توقع عدد كبير من الجماهير المغربية والعربية، فوز "أسود الأطلس" على نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي لكأس العالم في نسخة 2022، التي تقام مساء غدا الأربعاء،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T16:53+0000

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2022-12-13T16:53+0000

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وحقق المنتخب المغربي العديد من الأرقام القياسية، باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور نصف النهائي، فيما يسعى المنتخب العربي إلى تحقيق اللقب والفوز بكأس العالم بعد أن قدم نتائج مهمة تجعله من أقرب المرشحين للفوز بالكأس.وفي وقت سابق، قال مدرب أسود الأطلسي، وليد الرجراجي، في تصريحات صحفية عن مشوار فريقه في البطولة : "الأمر لا يتعلق بالمعجزات، وإنما بالعمل الشاق الذي خاضة الفريق في رحلته حتى الآن، والآن يمكننا أن نحلم بالفوز بكأس العالم".وبشأن مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا توقعت الصحفية المغربية، منال لطفي، فوز "أسود الأطلس" في المبارة.فيما توقعت الكاتبة، هند الصنعاني، فوز "أسود الأطلس" بكأس العالم في نسخته الحالية.وأعربت عن أملها في "فوز منتخب بلادها في مباراته مع المنتخب الفرنسي ومروره إلى مباراة النهائي".وتوقع الصحفي، يوسف الحايك، فوز منتخب بلاده باللقب في مباراة نهائية مع كرواتيا التي تلعب مع منتخب الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء.وأضاف أن "المنتخب المغربي قادر على حسمها بضربات الجزائر ليمر إلى المباراة النهائية ويحقق اللقب".فيما توقع الصحفي المغربي، محمد بنموسى، "فوز منتخب بلاده بهدف دون رد، وأنه حال الوصول إلى ضربات الترجيح، فإن المنتخب المغربي قادر على حسمها لصالحه".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي الرياضي المغربي، هشام رمرم، إن "ما حققه المغرب كان مفاجأة لنا أيضا، وأكبر المتفائلين لم يكن ينتظر هذا الإنجاز الحلم، وحطم المنتخب المغربي كل القواعد في هذه البطولة، وأعطي الأمل بأن كأس العالم ليست حكرا على الكبار، وهو ما سيمنح أملا كبيرا لباقي المنتخبات العالمية لتحلم بأن تصل إلى نهائيات كأس العالم".ووصل المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي، بعد أن حقق نتائج هامة في كل المباريات التي لعبها دون هزيمة حتى الآن.يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان تغلب على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، يوم السبت الماضي، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20221207/فرحة-أمير-قطر-بانتصار-المنتخب-المغربي-على-الإسباني-1070930501.html

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