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الرئاسة المصرية: السيسي سيؤكد في كلمته أمام قمة واشنطن أهمية دعم اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي
الرئاسة المصرية: السيسي سيؤكد في كلمته أمام قمة واشنطن أهمية دعم اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيؤكد في كلمته، غدا الخميس، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا،... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:22+0000
2022-12-14T14:22+0000
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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء في واشنطن، إن "كلمة الرئيس السيسي ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغير المناخ".وتابع: "وبالتالي ستعكس الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأضاف أن الكلمة ستتضمن أيضا ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الأفريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية، لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20221112/أمريكا-بايدن-ناقش-قضية-علاء-عبد-الفتاح-مع-السيسي-ونبذل-قصارى-جهدنا-لإطلاق-سراحه-1070083160.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئاسة المصرية: السيسي سيؤكد في كلمته أمام قمة واشنطن أهمية دعم اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي

14:22 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيؤكد في كلمته، غدا الخميس، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، المنعقدة في واشنطن، على إطار الإستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء في واشنطن، إن "كلمة الرئيس السيسي ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغير المناخ".
جلسة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخن مصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
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وتابع: "وبالتالي ستعكس الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأضاف أن الكلمة ستتضمن أيضا ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الأفريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية، لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الأفريقية.
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