https://sputnikarabic.ae/20221214/السنوار-يهدد-إسرائيل-بإغلاق-ملف-جنودها-المحتجزين-في-غزة-إلى-الأبد-1071201824.html
السنوار يهدد إسرائيل بإغلاق ملف جنودها المحتجزين في غزة إلى الأبد
السنوار يهدد إسرائيل بإغلاق ملف جنودها المحتجزين في غزة إلى الأبد
هددت حركة "حماس" إسرائيل، اليوم الأربعاء، بإغلاق ملف 4 من مواطنيها، بينهم جنديان تحتجزهما الحركة في قطاع غزة، "إلى الأبد". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T16:20+0000
2022-12-14T16:20+0000
2022-12-14T16:20+0000
العالم العربي
حركة حماس
أخبار قطاع غزة
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جاء ذلك في كلمة لرئيس "حماس" بالقطاع يحيى السنوار خلال مهرجان نظمته الحركة في غزة بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسها.وقال السنوار: "نمهل الاحتلال وقتا محدودا (لم يحدده) لإتمام صفقة تبادل، وإلا سنغلق هذا الملف الى أبد الآبدين"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وكشف عن جولات مفاوضات "سرية" أجرتها الحركة عبر وسطاء مع تل أبيب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل مطلع الشهر الماضي.وتابع السنوار: "مطالبنا واضحة بأن يفرَج عن معتقلي صفقة شاليط (وفاء الأحرار) والأسيرات والأطفال والمرضى والقدامى وجثامين الشهداء، وعلى رأس الأسرى الأسيران القائدان: ناصر أبو حميد ووليد دقة، مقابل منغستو والسيد".وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 2014 تمكنت "حماس" من أسر الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وشاؤول آرون، دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهما، فيما دخل المواطنان الإسرائيليان الآخران أبرا منغستو وهشام السيد إلى القطاع في ظروف غامضة.ومضى السنوار بالقول: "أسرانا ليسوا الحلقة الأضعف، ومخطئ من يظن ذلك، بل هم محل إجماع وطني، وقد جرّب الاحتلال كيف تدحرج إضرابهم عام 2014 إلى عمليات في الضفة ومواجهة مع غزة، وسنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لإتمام صفقة تبادل أسرى".وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها، 4760، من بينهم 160 طفلًا، و35 سيدة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/في-ذكرى-انطلاقها-الـ-35-حماس-تنظم-عرضا-عسكريا-في-غزة-تحت-اسم-عرين-الأسود-فيديو-وصور-1071059043.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حركة حماس, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, حركة حماس, أخبار قطاع غزة
السنوار يهدد إسرائيل بإغلاق ملف جنودها المحتجزين في غزة إلى الأبد
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هددت حركة "حماس" إسرائيل، اليوم الأربعاء، بإغلاق ملف 4 من مواطنيها، بينهم جنديان تحتجزهما الحركة في قطاع غزة، "إلى الأبد".
جاء ذلك في كلمة
لرئيس "حماس" بالقطاع يحيى السنوار خلال مهرجان نظمته الحركة في غزة بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسها.
وقال السنوار: "نمهل الاحتلال وقتا محدودا (لم يحدده) لإتمام صفقة تبادل، وإلا سنغلق هذا الملف الى أبد الآبدين"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وكشف عن جولات مفاوضات "سرية" أجرتها الحركة عبر وسطاء مع تل أبيب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل مطلع الشهر الماضي.
وتابع السنوار: "مطالبنا واضحة بأن يفرَج عن معتقلي صفقة شاليط (وفاء الأحرار) والأسيرات والأطفال والمرضى والقدامى وجثامين الشهداء، وعلى رأس الأسرى الأسيران القائدان: ناصر أبو حميد ووليد دقة، مقابل منغستو والسيد".
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 2014 تمكنت "حماس
" من أسر الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وشاؤول آرون، دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهما، فيما دخل المواطنان الإسرائيليان الآخران أبرا منغستو وهشام السيد إلى القطاع في ظروف غامضة.
ومضى السنوار بالقول: "أسرانا ليسوا الحلقة الأضعف، ومخطئ من يظن ذلك، بل هم محل إجماع وطني، وقد جرّب الاحتلال كيف تدحرج إضرابهم عام 2014 إلى عمليات في الضفة ومواجهة مع غزة، وسنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لإتمام صفقة تبادل أسرى".
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها، 4760، من بينهم 160 طفلًا، و35 سيدة.