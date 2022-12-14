https://sputnikarabic.ae/20221214/الصين-تؤكد-أن-استثماراتها-ومساعداتها-المالية-لأفريقيا-ليست-فخا-بل-منفعة-1071199556.html
الصين تؤكد أن استثماراتها ومساعداتها المالية لأفريقيا ليست فخا بل منفعة
الصين تؤكد أن استثماراتها ومساعداتها المالية لأفريقيا ليست فخا بل منفعة
انتقد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين قانغ، المزاعم المتمثلة في أن الصين تخلق "فخ الديون" في أفريقيا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:47+0000
2022-12-14T15:47+0000
2022-12-14T15:49+0000
الصين
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وقال قانغ، على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، المنعقدة في واشنطن، وتجمع قادة 49 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي، إن "القارة يجب أن تكون محلا للتعاون الدولي، بدلا من أن تكون ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى على المكاسب الجيوسياسية"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأضاف السفير الصيني، أن "إن الاستثمارات والمساعدات المالية الصينية لأفريقيا ليست فخا، بل منفعة."وأوضح قانغ أنه "على مدى العقود الماضية، قدمت الصين قروضا لمساعدة أفريقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإن أعمال البناء في كل مكان بأفريقيا".وتابع: "يمكنك أن ترى المستشفيات والطرق السريعة والمطارات والملاعب. فمن الواضح، إنها ليست فخا، وإنها ليست مؤامرة، بل تتمتع بالشفافية والصدق".وأشار السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إلى دراسة نُشرت في يوليو/ تموز الماضي، من قبل المؤسسة الخيرية البريطانية "ديب جستس"، والتي أظهرت أن حجم ديون الدول الأفريقية لمقرضين من القطاع الخاص الغربي يمثل 3 أضعاف حجم ديونها للصين، لافتا إلى أن معدل الفائدة على القروض الخاصة ضعف معدلها على القروض الصينية.وأكد أن "هذه النتائج تُثبت أن الصين ليست أكبر دائن في القروض الأفريقية، وأن القروض الصينية ليست سوى جزء صغير".
https://sputnikarabic.ae/20221014/أمريكا-تتهم-الصين-بعرقلة-جهود-تخفيف-عبء-الديون-عن-أفريقيا-1069046039.html
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الصين, أخبار العالم الآن
الصين تؤكد أن استثماراتها ومساعداتها المالية لأفريقيا ليست فخا بل منفعة
15:47 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
انتقد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين قانغ، المزاعم المتمثلة في أن الصين تخلق "فخ الديون" في أفريقيا.
وقال قانغ، على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، المنعقدة في واشنطن، وتجمع قادة 49 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي، إن "القارة يجب أن تكون محلا للتعاون الدولي، بدلا من أن تكون ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى على المكاسب الجيوسياسية"، بحسب وكالة الأنباء
الصينية "شينخوا".
وأضاف السفير الصيني، أن "إن الاستثمارات والمساعدات المالية الصينية لأفريقيا ليست فخا، بل منفعة."
وأوضح قانغ أنه "على مدى العقود الماضية، قدمت الصين قروضا لمساعدة أفريقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإن أعمال البناء في كل مكان بأفريقيا".
وتابع: "يمكنك أن ترى المستشفيات والطرق السريعة والمطارات والملاعب. فمن الواضح، إنها ليست فخا، وإنها ليست مؤامرة، بل تتمتع بالشفافية والصدق".
وأشار السفير الصيني لدى الولايات المتحدة
إلى دراسة نُشرت في يوليو/ تموز الماضي، من قبل المؤسسة الخيرية البريطانية "ديب جستس"، والتي أظهرت أن حجم ديون الدول الأفريقية لمقرضين من القطاع الخاص الغربي يمثل 3 أضعاف حجم ديونها للصين، لافتا إلى أن معدل الفائدة على القروض الخاصة ضعف معدلها على القروض الصينية.
وأكد أن "هذه النتائج تُثبت أن الصين ليست أكبر دائن في القروض الأفريقية، وأن القروض الصينية ليست سوى جزء صغير".