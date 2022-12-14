https://sputnikarabic.ae/20221214/الصين-توقف-رصد-إصابات-كورونا-غير-المصحوبة-بأعراض-وسط-مخاوف-من-تفاقم-العدوى-1071198466.html
الصين توقف رصد إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض وسط مخاوف من تفاقم العدوى
الصين توقف رصد إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض وسط مخاوف من تفاقم العدوى
قررت الصين التوقف عن احتساب حالات "كوفيد 19" التي لا تعاني من أعراض، مع تسريع التطعيمات لأن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم يعاني من تفشي واسع لفيروس... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:29+0000
2022-12-14T15:29+0000
2022-12-14T15:29+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء، إن أعدادا كبيرة من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض لم يعودوا يشاركون في الاختبارات، ما يجعل من الصعب تقديم أرقام دقيقة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".خفضت الصين متطلبات الاختبار بشكل كبير وأغلقت مرافق الاختبار خلال الأسبوعين الماضيين. قبل ذلك، كان على المواطنين أن يختبروا بانتظام لاستخدام وسائل النقل العام ودخول أماكن العمل ومعظم الأماكن العامة.انخفضت الإصابات من 40 ألف يوميا تقريبا في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 7500 إصابة بحلول أمس الثلاثاء. وبعد القرار اليوم الأربعاء، بلغت الإصابات 2249 حالة.يأتي قرار التوقف عن نشر بيانات الحالات دون أعراض بعد تحول في سياسة الرئيس شي جين بينغ للسيطرة على الوباء، والتي تركزت طوال 3 سنوات على عمليات الإغلاق المستمرة والاختبارات الجماعية والحجر الصحي وتتبع المخالطين.حذر خبراء النظام الصحي من أن عدم وجود بيانات دقيقة عن كل من الإصابات والوفيات في الصين، يعني أنه سيكون من الصعب تقييم معدل انتشار المرض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.كان وسط بكين، العاصمة، اليوم الأربعاء، خاويا إلى حد كبير، حيث ظل الموظفون في منازلهم. فقط انتشر مقدمو خدمات التوصيل في كل مكان في المدينة.يأتي القرار في أعقاب توقعات بأن الصين قد تتعرض لخطر وفاة مليون شخص في الأشهر المقبلة، إذا استمرت في تخفيف قيود مكافحة الوباء، وكذلك تحذيرات من المسؤولين المحليين بأن البلاد بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على عمليات التطعيم المعزز.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الصين-تخفف-قواعدها-الصارمة-الهادفة-لمنع-انتشار-فيروس-كورونا-1070940177.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
الصين توقف رصد إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض وسط مخاوف من تفاقم العدوى
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قررت الصين التوقف عن احتساب حالات "كوفيد 19" التي لا تعاني من أعراض، مع تسريع التطعيمات لأن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم يعاني من تفشي واسع لفيروس كورونا.
وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء، إن أعدادا كبيرة من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض لم يعودوا يشاركون في الاختبارات، ما يجعل من الصعب تقديم أرقام دقيقة، بحسب صحيفة
"فايننشال تايمز".
خفضت الصين متطلبات الاختبار بشكل كبير وأغلقت مرافق الاختبار خلال الأسبوعين الماضيين. قبل ذلك، كان على المواطنين أن يختبروا بانتظام لاستخدام وسائل النقل العام ودخول أماكن العمل ومعظم الأماكن العامة.
انخفضت الإصابات من 40 ألف يوميا تقريبا في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 7500 إصابة بحلول أمس الثلاثاء. وبعد القرار اليوم الأربعاء، بلغت الإصابات 2249 حالة.
يأتي قرار التوقف عن نشر بيانات الحالات دون أعراض بعد تحول في سياسة الرئيس شي جين بينغ
للسيطرة على الوباء، والتي تركزت طوال 3 سنوات على عمليات الإغلاق المستمرة والاختبارات الجماعية والحجر الصحي وتتبع المخالطين.
حذر خبراء النظام الصحي من أن عدم وجود بيانات دقيقة عن كل من الإصابات والوفيات في الصين، يعني أنه سيكون من الصعب تقييم معدل انتشار المرض في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.
كان وسط بكين، العاصمة، اليوم الأربعاء، خاويا إلى حد كبير، حيث ظل الموظفون في منازلهم. فقط انتشر مقدمو خدمات التوصيل في كل مكان في المدينة.
يأتي القرار في أعقاب توقعات بأن الصين قد تتعرض لخطر وفاة مليون شخص في الأشهر المقبلة، إذا استمرت في تخفيف قيود مكافحة الوباء
، وكذلك تحذيرات من المسؤولين المحليين بأن البلاد بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على عمليات التطعيم المعزز.