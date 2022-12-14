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https://sputnikarabic.ae/20221214/العراق-مسلحون-يطلقون-النار-على-سيارة-مدنية-ويقتلون-شخصين-1071181437.html
العراق... مسلحون يطلقون النار على سيارة مدنية ويقتلون شخصين
العراق... مسلحون يطلقون النار على سيارة مدنية ويقتلون شخصين
أطلق مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، النيران على سيارة مدنية في محافظة البصرة العراقية، مما أدى لمقتل شخصين. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:39+0000
2022-12-14T08:39+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه سيارة مدنية بالقرب من سكة القطار ضمن مفرق الظويهرات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".وأضاف المصدر أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل شخصين إثنين".وأوضح أن المسلحين لاذوا بالفرار"، لافتا إلى "فتح تحقيق بالحادث".وتشهد محافظة البصرة بين حين وآخر وقوع أحداث أمنية واضطرابات بين فصائل مسلحة متناحرة وتلقي القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم لفرض الأمن.فيما تؤكد الأجهزة المعنية في المحافظة أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الشرطة-العراقية-تعتقل-71-أجنبيا-في-البصرة-1070555949.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... مسلحون يطلقون النار على سيارة مدنية ويقتلون شخصين

08:39 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أطلق مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، النيران على سيارة مدنية في محافظة البصرة العراقية، مما أدى لمقتل شخصين.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه سيارة مدنية بالقرب من سكة القطار ضمن مفرق الظويهرات في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".
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وأضاف المصدر أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل شخصين إثنين".
وأوضح أن المسلحين لاذوا بالفرار"، لافتا إلى "فتح تحقيق بالحادث".
وتشهد محافظة البصرة بين حين وآخر وقوع أحداث أمنية واضطرابات بين فصائل مسلحة متناحرة وتلقي القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم لفرض الأمن.
فيما تؤكد الأجهزة المعنية في المحافظة أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها.
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