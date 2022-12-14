https://sputnikarabic.ae/20221214/تويتر-يعلق-حسابا-تعقب-طائرة-إيلون-ماسك-1071209868.html
تويتر يعلق حسابا تعقب طائرة إيلون ماسك
تويتر يعلق حسابا تعقب طائرة إيلون ماسك
علقت إدارة موقع تويتر حسابا يستخدم بيانات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة، على الرغم من تعهد المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:01+0000
2022-12-14T21:01+0000
2022-12-14T21:01+0000
مجتمع
تويتر
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ولم تعد التغريدات متاحة على حساب elonjet والذي كان يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك وكان يحظى بعدد كبير من المتابعين تجاوز 526 ألف متابع حتى يوم أمس الثلاثاء.وعند محاولة الدخول إلى الحساب تظهر ملاحظة تقول إن: "الحساب مُعلّق"، وإن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قوانينه".وفي وقت سابق، حل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" مجلس الثقة والأمان التابع للشركة، والذي كان يتألف من حوالي 100 ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات أخرى.تأسس المجلس المذكور في عام 2016 بهدف التعامل مع المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية والتعامل مع المضايقات عبر الإنترنت، والكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس وغيرها من المشاكل.وقال أعضاء في المجلس، إنه تم إخطارهم بإغلاقه بشكل مفاجئ عبر رسالة على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يجتمعوا مساء الاثنين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, تويتر
تويتر يعلق حسابا تعقب طائرة إيلون ماسك
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علقت إدارة موقع تويتر حسابا يستخدم بيانات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور لتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة، على الرغم من تعهد المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي بالإبقاء على هذا الحساب احتراما لمبادئ حرية التعبير.
ولم تعد التغريدات متاحة على حساب elonjet والذي كان يتابع تحركات طائرة إيلون ماسك وكان يحظى بعدد كبير من المتابعين تجاوز 526 ألف متابع حتى يوم أمس الثلاثاء.
وعند محاولة الدخول إلى الحساب تظهر ملاحظة تقول إن: "الحساب مُعلّق"، وإن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قوانينه".
وفي وقت سابق، غرد ماسك عبر تويتر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني: "يشمل التزامي بحرية التعبير عدم حظر الحساب الذي يتتبع طائرتي، على الرغم من أن هذا يمثل خطرا مباشرا على سلامتي الشخصية".
وفي وقت سابق، حل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" مجلس الثقة والأمان التابع للشركة
، والذي كان يتألف من حوالي 100 ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات أخرى.
تأسس المجلس المذكور في عام 2016 بهدف التعامل مع المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية والتعامل مع المضايقات عبر الإنترنت، والكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس وغيرها من المشاكل.
وقال أعضاء في المجلس، إنه تم إخطارهم بإغلاقه بشكل مفاجئ عبر رسالة على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يجتمعوا مساء الاثنين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.