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حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
حكمت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء العليا للانتخابات. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T17:02+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تركية، إن القضاء حكم على أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء السبت الماضي، إن انتخابات العام المقبل ستكون آخر مرة "يطلب فيها الدعم" وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة.وألمح أردوغان الذي قاد البلاد لما يقرب من 20 عاما، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة، إلى أنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.قال أردوغان: "سنطلق (مشروع) "القرن التركي" في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة"، في إشارة إلى أنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/ حزيران 2023، فستكون هذه الانتخابات الأخيرة التي ينافس فيها. وأضاف "سننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا".
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات

17:02 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 17:29 GMT 14.12.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEمحكمة قصر العدل في إسطنبول - تركيا
محكمة قصر العدل في إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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حكمت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالسجن لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء العليا للانتخابات.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تركية، إن القضاء حكم على أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء السبت الماضي، إن انتخابات العام المقبل ستكون آخر مرة "يطلب فيها الدعم" وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة.
وألمح أردوغان الذي قاد البلاد لما يقرب من 20 عاما، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة، إلى أنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
وفي كلمة ألقاها في مدينة سامسون شمالي البلاد، التي نقلتها وسائل الإعلام التركية، قال الرئيس التركي إنه بعد ذلك "سينقل الراية إلى الشباب".
قال أردوغان: "سنطلق (مشروع) "القرن التركي" في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة"، في إشارة إلى أنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/ حزيران 2023، فستكون هذه الانتخابات الأخيرة التي ينافس فيها. وأضاف "سننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا".
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