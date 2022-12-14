عربي
https://sputnikarabic.ae/20221214/كندا-تفرض-من-جديد-عقوبات-على-توربينات-نورد-ستريم---1071211334.html
كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"
كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن كندا ألغت الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة للطاقة للحفاظ على توربينات "نورد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T22:51+0000
2022-12-14T22:51+0000
أخبار كندا
نوردستروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388827_0:102:2515:1517_1920x0_80_0_0_bc10d3c0797c12b35c2452930ee70477.jpg
وقالت جولي في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "بالنظر إلى أن بوتين اضطر إلى إظهار أن نيته لم تكن أبدا إعادة "نوردستريم 1" إلى التشغيل الكامل، وأن خط الأنابيب نفسه أصبح غير صالح للعمل، قررت حكومة كندا إلغاء الإعفاء المحدود زمنيا من العقوبات الذي تم منحه للسماح بإعادة إصلاح التوربينات في منشأة سيمنز في مونتريال إلى ألمانيا".وأصدرت جولي البيان مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون.وقال المسؤولان إن القرار اتخذ بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا وألمانيا وحلفائهما الأوروبيين.يشار إلى أنه في 9 يوليو، منح ويلكنسون شركة سيمنز للطاقة إعفاء لمدة عامين.وتعتمد شركة "غازبروم" على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات "سيمنز" بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/برلماني-روسي-يطالب-بريطانيا-بالتعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بخطوط-نورد-ستريم-1069601829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388827_116:0:2400:1713_1920x0_80_0_0_c4750ca4ee3266c75ec69794a4ca76ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, نوردستروم
أخبار كندا, نوردستروم

كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"

22:51 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن كندا ألغت الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة للطاقة للحفاظ على توربينات "نورد ستريم 1" في مونتريال.
وقالت جولي في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "بالنظر إلى أن بوتين اضطر إلى إظهار أن نيته لم تكن أبدا إعادة "نوردستريم 1" إلى التشغيل الكامل، وأن خط الأنابيب نفسه أصبح غير صالح للعمل، قررت حكومة كندا إلغاء الإعفاء المحدود زمنيا من العقوبات الذي تم منحه للسماح بإعادة إصلاح التوربينات في منشأة سيمنز في مونتريال إلى ألمانيا".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
برلماني روسي يطالب بريطانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم"
29 أكتوبر, 13:12 GMT
وأصدرت جولي البيان مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون.
وقال المسؤولان إن القرار اتخذ بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا وألمانيا وحلفائهما الأوروبيين.
يشار إلى أنه في 9 يوليو، منح ويلكنسون شركة سيمنز للطاقة إعفاء لمدة عامين.
وتعتمد شركة "غازبروم" على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات "سيمنز" بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала