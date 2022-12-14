https://sputnikarabic.ae/20221214/كندا-تفرض-من-جديد-عقوبات-على-توربينات-نورد-ستريم---1071211334.html
كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"
كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن كندا ألغت الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة للطاقة للحفاظ على توربينات "نورد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T22:51+0000
2022-12-14T22:51+0000
2022-12-14T22:51+0000
أخبار كندا
نوردستروم
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وقالت جولي في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "بالنظر إلى أن بوتين اضطر إلى إظهار أن نيته لم تكن أبدا إعادة "نوردستريم 1" إلى التشغيل الكامل، وأن خط الأنابيب نفسه أصبح غير صالح للعمل، قررت حكومة كندا إلغاء الإعفاء المحدود زمنيا من العقوبات الذي تم منحه للسماح بإعادة إصلاح التوربينات في منشأة سيمنز في مونتريال إلى ألمانيا".وأصدرت جولي البيان مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون.وقال المسؤولان إن القرار اتخذ بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا وألمانيا وحلفائهما الأوروبيين.يشار إلى أنه في 9 يوليو، منح ويلكنسون شركة سيمنز للطاقة إعفاء لمدة عامين.وتعتمد شركة "غازبروم" على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات "سيمنز" بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/برلماني-روسي-يطالب-بريطانيا-بالتعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بخطوط-نورد-ستريم-1069601829.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, نوردستروم
كندا تفرض من جديد عقوبات على توربينات "نورد ستريم"
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قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن كندا ألغت الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة للطاقة للحفاظ على توربينات "نورد ستريم 1" في مونتريال.
وقالت جولي في بيان عبر تويتر يوم الأربعاء: "بالنظر إلى أن بوتين اضطر إلى إظهار أن نيته لم تكن أبدا إعادة "نوردستريم 1" إلى التشغيل الكامل، وأن خط الأنابيب نفسه أصبح غير صالح للعمل، قررت حكومة كندا إلغاء الإعفاء المحدود زمنيا من العقوبات
الذي تم منحه للسماح بإعادة إصلاح التوربينات في منشأة سيمنز في مونتريال إلى ألمانيا".
وأصدرت جولي البيان مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون.
وقال المسؤولان إن القرار اتخذ بالتعاون الوثيق مع أوكرانيا وألمانيا وحلفائهما الأوروبيين.
يشار إلى أنه في 9 يوليو، منح ويلكنسون شركة سيمنز للطاقة
إعفاء لمدة عامين.
وتعتمد شركة "غازبروم" على الوفاء غير المشروط من قبل مجموعة شركات "سيمنز" بالتزاماتها كجزء من صيانة توربينات الغاز، التي يعتمد عليها التشغيل الموثوق لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" وتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين.