https://sputnikarabic.ae/20221214/ماكرون-يحتفل-من-المدرجات-بهدف-فرنسا-الثاني-في-مرمى-المغرب-فيديو-1071210676.html
رد فعل ماكرون في المدرجات لحظة إحراز الهدف الثاني في مرمى المغرب
رد فعل ماكرون في المدرجات لحظة إحراز الهدف الثاني في مرمى المغرب
ظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يحتفل بحماس من مدرجات ستاد "البيت" بالهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى نظيره المغربي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:49+0000
2022-12-14T21:49+0000
2022-12-14T21:57+0000
نادي الفيديو
أخبار فرنسا
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والتقطت عدسات الكاميرات ماكرون وهو يقف في مكانه بالمقصورة الرئيسية وهو يرفع يديه فرحا بالهدف الثاني الذي أكد به منتخب فرنسا تفوقه على المنتخب المغربي ومن ثم تأهل فرنسا إلى المباراة النهائية لكأس العالم.وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.
أخبار فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/19/1061573562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87812db9b1b7a28b77cd1effa3342366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فرنسا
نادي الفيديو, أخبار فرنسا
رد فعل ماكرون في المدرجات لحظة إحراز الهدف الثاني في مرمى المغرب
21:49 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
ظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يحتفل بحماس من مدرجات ستاد "البيت" بالهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى نظيره المغربي.
والتقطت عدسات الكاميرات ماكرون وهو يقف في مكانه بالمقصورة الرئيسية وهو يرفع يديه فرحا بالهدف الثاني الذي أكد به منتخب فرنسا تفوقه على المنتخب المغربي ومن ثم تأهل فرنسا إلى المباراة النهائية لكأس العالم.
وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي
في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء.
وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.