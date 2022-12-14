https://sputnikarabic.ae/20221214/مجلة-أمريكية-تحذر-من-تكرار-تجربة-حرب-1962-بين-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071197900.html
مجلة أمريكية تحذر من تكرار تجربة حرب 1962 بين ثالث ورابع أقوى جيوش العالم
مجلة أمريكية تحذر من تكرار تجربة حرب 1962 بين ثالث ورابع أقوى جيوش العالم
أثارت الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين القوات الصينية والهندية على الحدود، تكهنات حول إمكانية تكرار تجربة حرب 1962 بين البلدين. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:40+0000
2022-12-14T15:40+0000
2022-12-14T15:40+0000
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وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن نيودلهي يجب أن تراقب بدقة وتستعد لأي مغامرة عسكرية يمكن أن تحدث في جبال الهيمالايا.جاء ذلك في تقرير عن الاشتباكات بين قوات البلدين، الجمعة الماضي، وذلك بعد نحو عامين من اشتباكات مماثلة وقعت عام 2020، بمنطقة لداخ الحدودية.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة رقم 4 بين أضخم 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش الصيني يقدر بـ 3 ملايين و134 ألف جندي، بينما يقدر عدد جنود الجيش الهندي بـ 5 ملايين و132 ألف جندي.وبينما تقدر ميزانية الدفاع الصينية بـ230 مليار دولار، فإن ميزانية الدفاع الهندية تقدر بـ49.6 مليار دولار.يذكر أن عام 1962 شهد مواجهة بين القوات الصينية والهندية حول ما يعرف حتى الآن بـ"خط السيطرة الفعلي" وهو عبارة حدود متنازع عليها يتجاوز طولها 3 آلاف و400 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20221212/اشتباكات-بين-القوات-الهندية-والصينية-على-الحدود-تسفر-عن-إصابة-عدد-من-الجنود-1071132588.html
https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-الاشتباك-بين-القوات-الصينية-والهندية-ما-هي-قدرات-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071143118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, الصين
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, الصين
مجلة أمريكية تحذر من تكرار تجربة حرب 1962 بين ثالث ورابع أقوى جيوش العالم
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أثارت الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين القوات الصينية والهندية على الحدود، تكهنات حول إمكانية تكرار تجربة حرب 1962 بين البلدين.
وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن نيودلهي يجب أن تراقب بدقة وتستعد لأي مغامرة عسكرية يمكن أن تحدث في جبال الهيمالايا.
جاء ذلك في تقرير عن الاشتباكات
بين قوات البلدين، الجمعة الماضي، وذلك بعد نحو عامين من اشتباكات مماثلة وقعت عام 2020، بمنطقة لداخ الحدودية.
ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا
، بينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة رقم 4 بين أضخم 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش الصيني
يقدر بـ 3 ملايين و134 ألف جندي، بينما يقدر عدد جنود الجيش الهندي بـ 5 ملايين و132 ألف جندي.
وبينما تقدر ميزانية الدفاع الصينية بـ230 مليار دولار، فإن ميزانية الدفاع الهندية تقدر بـ49.6 مليار دولار.
يذكر أن عام 1962 شهد مواجهة بين القوات الصينية والهندية
حول ما يعرف حتى الآن بـ"خط السيطرة الفعلي" وهو عبارة حدود متنازع عليها يتجاوز طولها 3 آلاف و400 كيلومتر.