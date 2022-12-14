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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/مرشح-رئاسي-في-نيجيريا-يتعهد-بمحاكاة-تجربة-المغرب-في-كرة-القدم-1071181765.html
مرشح رئاسي في نيجيريا يتعهد بمحاكاة تجربة المغرب في كرة القدم
مرشح رئاسي في نيجيريا يتعهد بمحاكاة تجربة المغرب في كرة القدم
وعد المرشح الرئاسي النيجيري عن الحزب الديمقراطي الشعبي، أتيكو أبو بكر، بمحاكاة استثمار المغرب في الرياضة لتطوير هذا القطاع في نيجيريا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:59+0000
2022-12-14T08:59+0000
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وقال أبو بكر متحدثا في مناظرة رئاسية مؤخرًا "ما تجده في المغرب هو أنهم أقاموا ملاعب كرة قدم في كل حي تقريبا، في القرى والبلدات والمدن الصغيرة، تجد ملاعب كرة القدم عمومية".وأضاف "سترى أطفال المدارس الابتدائية يلعبون كرة القدم في الصباح الباكر قبل ذهابهم إلى المدرسة وفي وقت لاحق من المساء عندما يعودون إلى المنزل من المدرسة، أعتقد أننا بحاجة إلى تشجيع ذلك".وأكد نائب الرئيس السابق أنه يعتزم بناء ملاعب كرة قدم في عدة أماكن عامة في البلاد، مع تشجيع الأطفال على المشاركة والانخراط في الأنشطة الرياضية.ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الجمهور-المغربي-يتوقع-فوز-أسود-الأطلس-بكأس-العالم-فيديو-1071171811.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم

مرشح رئاسي في نيجيريا يتعهد بمحاكاة تجربة المغرب في كرة القدم

08:59 GMT 14.12.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© flickr.com / jbdodane
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وعد المرشح الرئاسي النيجيري عن الحزب الديمقراطي الشعبي، أتيكو أبو بكر، بمحاكاة استثمار المغرب في الرياضة لتطوير هذا القطاع في نيجيريا.
وقال أبو بكر متحدثا في مناظرة رئاسية مؤخرًا "ما تجده في المغرب هو أنهم أقاموا ملاعب كرة قدم في كل حي تقريبا، في القرى والبلدات والمدن الصغيرة، تجد ملاعب كرة القدم عمومية".
وأضاف "سترى أطفال المدارس الابتدائية يلعبون كرة القدم في الصباح الباكر قبل ذهابهم إلى المدرسة وفي وقت لاحق من المساء عندما يعودون إلى المنزل من المدرسة، أعتقد أننا بحاجة إلى تشجيع ذلك".
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وأكد نائب الرئيس السابق أنه يعتزم بناء ملاعب كرة قدم في عدة أماكن عامة في البلاد، مع تشجيع الأطفال على المشاركة والانخراط في الأنشطة الرياضية.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الرياضة، متعهدا بتشجيع جميع قطاعات الاقتصاد على الاستثمار في الرياضة بدلا من ترك هذه المهمة للحكومة وحدها.
ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. ليواجه فرنسا حامل لقب المونديال مساء اليوم الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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