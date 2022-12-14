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https://sputnikarabic.ae/20221214/مصدر-ميداني-لـسبوتنيك-الجيش-التركي-يواصل-قصفه-لمواقع-قسد-شمال-الرقة-1071181313.html
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش التركي يواصل قصفه لمواقع "قسد" شمال الرقة
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش التركي يواصل قصفه لمواقع "قسد" شمال الرقة
صرح مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يواصل قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قسد شمال مدينة الرقة. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:31+0000
2022-12-14T08:31+0000
العالم العربي
قصف
أخبار تركيا اليوم
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دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك، إن "الجيش التركي قصف بالأسلحة الثقيلة مواقع قسد في قرية أبو صرة ومحيط طريق م4 شمال الرقة"، مضيفاً، بأن "القصف مستمر منذ يوم أمس، حيث يقصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة مواقع قسد في قرى المعلق وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي م4 شمال الرقة".وتابع المصدر، أن "قسد رفعت درجة الاستنفار إلى حالة تأهب على خلفية هروب عناصر لها".يشار إلى أن أنقرة قامت في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، بتنفيذ عملية جوية ضد القواعد المسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح، وحدات الحماية الشعبية، في شمال سوريا والعراق، ووصف الرئيس التركي العملية بأنها ناجحة وطرح احتمال إجراء عملية برية قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مع-تواصل-القصف-هل-تشن-تركيا-عملية-برية-في-سوريا-وتنهار-التفاهمات-الأخيرة؟-1070484384.html
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العالم العربي, قصف, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, قصف, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش التركي يواصل قصفه لمواقع "قسد" شمال الرقة

08:31 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Zaher Tahanانسحاب القوات التركية من آخر نقطة يحاصرها الجيش السوري بريف حلب
انسحاب القوات التركية من آخر نقطة يحاصرها الجيش السوري بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Zaher Tahan
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صرح مصدر ميداني، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يواصل قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قسد شمال مدينة الرقة.
دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك، إن "الجيش التركي قصف بالأسلحة الثقيلة مواقع قسد في قرية أبو صرة ومحيط طريق م4 شمال الرقة"، مضيفاً، بأن "القصف مستمر منذ يوم أمس، حيث يقصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة مواقع قسد في قرى المعلق وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي م4 شمال الرقة".
المصدر تحدث عن "هروب مجموعة مؤلفة من أربعة عشر عنصراً من قوات النخبة التابعة لميليشيا قسد الانفصالية بعد نقلها من مدينة الرقة إلى جبهة عين عيسى شمال الرقة المعروفة باسم الكوماندوس التي تلقت تدريباً و تسليحاً خاصاً من قوات التحالف الدولي في قواعدها شمال شرق سوريا".
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وتابع المصدر، أن "قسد رفعت درجة الاستنفار إلى حالة تأهب على خلفية هروب عناصر لها".
يشار إلى أن أنقرة قامت في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، بتنفيذ عملية جوية ضد القواعد المسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح، وحدات الحماية الشعبية، في شمال سوريا والعراق، ووصف الرئيس التركي العملية بأنها ناجحة وطرح احتمال إجراء عملية برية قريبا.
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