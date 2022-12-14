https://sputnikarabic.ae/20221214/ميسي-يؤكد-أن-مباراة-النهائي-ستكون-الأخيرة-له-في-كأس-العالم-1071180853.html
ميسي يؤكد أن مباراة النهائي ستكون الأخيرة له في كأس العالم
ميسي يؤكد أن مباراة النهائي ستكون الأخيرة له في كأس العالم
أكد النجم والأسطورة ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا أو المغرب في النهائي الأحد المقبل. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:19+0000
2022-12-14T08:19+0000
2022-12-14T08:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
ليونيل ميسي
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0a/1050102077_0:297:3037:2005_1920x0_80_0_0_806341957804abcee024aa9890943b19.jpg
وقال ميسي لصحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي".وأضاف "ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك".وأردف "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء إطلاقاً". وأتم قائلا "نحن على بُعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-0 على كرواتيا أمس الثلاثاء في نصف النهائي، وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب في المونديال لبلاده منذ عام 1986.ويشارك ميسي (35 عاماً) في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزاً بذلك دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو، اللذين خاضا البطولة 4 مرات.وبهدفه الخامس في مونديال 2022، تجاوز ميسي غابرييل باتيستوتا، بوصفه أفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، برصيد 11 هدفاً.
https://sputnikarabic.ae/20221213/ميسي-يقهر-كراوتيا-ويصعد-بالأرجنتين-لنهائي-كأس-العالم--1071177050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0a/1050102077_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c411a2581076b8986bfe7c57d963246c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
ميسي يؤكد أن مباراة النهائي ستكون الأخيرة له في كأس العالم
تابعنا عبر
أكد النجم والأسطورة ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا أو المغرب في النهائي الأحد المقبل.
وقال
ميسي لصحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي".
وأضاف "ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك".
وتابع "إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثّل الأفضل بالنسبة إليّ".
وأردف "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء إطلاقاً".
وأتم قائلا "نحن على بُعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".
وقاد ميسي
الأرجنتين للفوز 3-0 على كرواتيا أمس الثلاثاء في نصف النهائي، وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب في المونديال لبلاده منذ عام 1986.
ويشارك ميسي (35 عاماً) في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزاً بذلك دييغو مارادونا
وخافيير ماسكيرانو، اللذين خاضا البطولة 4 مرات.
وبهدفه الخامس في مونديال 2022، تجاوز ميسي غابرييل باتيستوتا، بوصفه أفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، برصيد 11 هدفاً.