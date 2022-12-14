https://sputnikarabic.ae/20221214/ميسي-يؤكد-أن-مباراة-النهائي-ستكون-الأخيرة-له-في-كأس-العالم-1071180853.html

ميسي يؤكد أن مباراة النهائي ستكون الأخيرة له في كأس العالم

ميسي يؤكد أن مباراة النهائي ستكون الأخيرة له في كأس العالم

أكد النجم والأسطورة ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا أو المغرب في النهائي الأحد المقبل. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T08:19+0000

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2022-12-14T08:19+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

ليونيل ميسي

منوعات

مجتمع

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وقال ميسي لصحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي".وأضاف "ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك".وأردف "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء إطلاقاً". وأتم قائلا "نحن على بُعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-0 على كرواتيا أمس الثلاثاء في نصف النهائي، وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب في المونديال لبلاده منذ عام 1986.ويشارك ميسي (35 عاماً) في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزاً بذلك دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو، اللذين خاضا البطولة 4 مرات.وبهدفه الخامس في مونديال 2022، تجاوز ميسي غابرييل باتيستوتا، بوصفه أفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، برصيد 11 هدفاً.

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رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع