https://sputnikarabic.ae/20221215/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بمنع-وصول-سفينتي-وقود-إلى-ميناء-الحديدة-1071243021.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول سفينتي وقود إلى ميناء الحديدة

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول سفينتي وقود إلى ميناء الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينتي وقود أثناء إبحارهما إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T18:51+0000

2022-12-15T18:51+0000

2022-12-15T18:51+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103122/68/1031226866_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_89edbd531e08c8b97337e77f96ed19b7.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر" إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي قام اليوم باحتجاز سفينتي بنزين (فيفيانا – إنهونا) بعد تفتيشهما القسري في جيبوتي".وأضاف أن عدد سفن الوقود المحتجزة ارتفع بذلك إلى 4 سفن، متهما التحالف العربي بـ"ممارسة أعمال القرصنة والتقطير في إدخال السفن التي تحمل طابعا إنسانيا"، على حد تعبيره.يأتي ذلك، عقب توجيه "أنصار الله" اتهاما مماثلا إلى التحالف العربي بمنع وصول سفينتي بنزين وديزل، خضعتا للتفتيش من الأمم المتحدة، إلى ميناء الحديدة.تتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي، مقرا لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، أتاحت ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر ميناء الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله.أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية التي استمرت في اليمن 6 أشهر، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

https://sputnikarabic.ae/20221215/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-المصالح-الأمريكية-ردا-على-تأجيل-قرار-وقف-دعم-السعودية-1071238167.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله