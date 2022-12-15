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إصابة وزير النفط الإيراني بأزمة قلبية
إصابة وزير النفط الإيراني بأزمة قلبية
تعرض وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ظهر اليوم الخميس، لأزمة قلبية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T15:05+0000
2022-12-15T15:05+0000
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وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، في بيان لها، أن الحالة الجسدية لوزير النفط الذي أصيب بنوبة قلبية عابرة، ظهر اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إبرنا).وبحسب تقرير وكالة "إيرنا"، الصادر عن وزارة النفط، فقد جاء في نصه: "تم إدخال وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى حكومي في طهران ظهر اليوم، بسبب ضغط العمل الشاق، مع ظهور أعراض نوبة قلبية عابرة على هامش مشاركته في أحد اجتماعات الحكومة".وتابع البيان: "لحسن الحظ، بعدما اتخذ الأطباء وطاقم العلاج الإجراءات اللازمة، أصبحت حالة وزير النفط الإيراني مستقرة حاليا، وهو بصحة جيدة".
https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-والصين-تتفقان-على-تطوير-حقول-النفط-والغاز-1071186597.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

إصابة وزير النفط الإيراني بأزمة قلبية

15:05 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIوزير النفط الإيراني، جواد أوجي
وزير النفط الإيراني، جواد أوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
وزير النفط الإيراني، جواد أوجي
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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تعرض وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ظهر اليوم الخميس، لأزمة قلبية.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، في بيان لها، أن الحالة الجسدية لوزير النفط الذي أصيب بنوبة قلبية عابرة، ظهر اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إبرنا).
وبحسب تقرير وكالة "إيرنا"، الصادر عن وزارة النفط، فقد جاء في نصه: "تم إدخال وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى حكومي في طهران ظهر اليوم، بسبب ضغط العمل الشاق، مع ظهور أعراض نوبة قلبية عابرة على هامش مشاركته في أحد اجتماعات الحكومة".
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وتابع البيان: "لحسن الحظ، بعدما اتخذ الأطباء وطاقم العلاج الإجراءات اللازمة، أصبحت حالة وزير النفط الإيراني مستقرة حاليا، وهو بصحة جيدة".
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