https://sputnikarabic.ae/20221215/اكتشاف-رفات-نوع-نادر-من-النمور-المنقرضة-حديثا-فيديو-1071228909.html

اكتشاف رفات نوع نادر من النمور المنقرضة حديثا... فيديو

اكتشاف رفات نوع نادر من النمور المنقرضة حديثا... فيديو

ساد الاعتقاد منذ فترة طويلة أن بنيامين، وهو نمر تازماني ذكر، كان آخر عضو على قيد الحياة من هذا النوع المنقرض من فصيلة الجرابيات المخططة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

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ومع ذلك، تؤكد أدلة جديدة أنه بعد ثلاث سنوات من وفاة بنيامين، كانت هناك أنثى مسنة من نفس النوع على قيد الحياة حيث شكلت علامة على الانقراض الحقيقي لهذا النوع وأن بقاياها كانت مختبئة عن مرأى من الجميع، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس" يوم أمس الأربعاء.ولبعض الوقت، كانت العينة (التي لم يدرك القيمون عليها أنها آخر نمر تسماني معروف مسجل) قد سافرت إلى مدارس المنطقة لإجراء عروض تثقيفية حول تشريح النمور التسمانية، وفقًا لبيان المتحف.وقد تبرعت حديقة الحيوان ببقايا نمر تسمانيا للمتحف، ولكن في ما يقرب من 90 عامًا منذ التبادل، وكان مكان العينة غير معروف، مما زاد زاد غموضها بالنسية لعلماء الحيوان.ومن ناحية أخرى ، توفي بنيامين قبل ثلاث سنوات، في عام 1933 ، أثناء وجوده أيضًا في الأسر، مما جعله الناجي قبل الأخير من هذا النوع.

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