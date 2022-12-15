https://sputnikarabic.ae/20221215/البنتاغون-يوسع-نطاق-تدريب-القوات-الأوكرانية-في-الشتاء-1071244448.html
البنتاغون يوسع نطاق تدريب القوات الأوكرانية في الشتاء
البنتاغون يوسع نطاق تدريب القوات الأوكرانية في الشتاء
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن البنتاغون سوف يوسع نطاق التدريب القتالي للقوات الأوكرانية، بالاستفادة من شهور الشتاء لتدريب عدد وحدات أكبر على مهارات... 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:17+0000
2022-12-15T20:17+0000
2022-12-15T20:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأوكرانية
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وبالفعل دربت الولايات نحو 3100 جنديا أوكرانيا على كيفية استخدام أسلحة معينة وصيانتها، ومعدات أخرى بما في ذلك مدافع الهاوتزر والعربات المدرعة ونظام صواريخ المدفعية فائقة الحركة المعروف باسم "هيمارس".لكن القادة العسكريين ناقشوا على مدى شهور توسيع هذا التدريب، مشيرين إلى الحاجة لتحسين قدرة وحدات بحجم الكتيبة والسرايا الأوكرانية على تحريك وتنسيق الهجمات عبر ساحة المعركة.ويمكن أن تضم الكتيبة ما يزيد على 800 جنديا، بينما تضم السرية نحو مائتي جندي.وفقا للمسؤولين، سيتم التدريب في منطقة تدريب جرافينوير في ألمانيا.والهدف من ذلك هو الاستفادة من شهور الشتاء لصقل مهارات القوات الأوكرانية حتى تصبح أكثر استعدادا لمواجهة أي تصاعد في الهجمات الروسية.منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي، دربت الولايات المتحدة بضعة آلاف من الجنود الأوكرانيين، معظمهم في مجموعات صغيرة على أنظمة وأسلحة محددة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-تدريب-المزيد-من-الجنود-الأوكرانيين-بدورات-أكثر-صعوبة-1070718022.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
البنتاغون يوسع نطاق تدريب القوات الأوكرانية في الشتاء
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قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن البنتاغون سوف يوسع نطاق التدريب القتالي للقوات الأوكرانية، بالاستفادة من شهور الشتاء لتدريب عدد وحدات أكبر على مهارات معارك أكثر تعقيدا.
وبالفعل دربت الولايات نحو 3100 جنديا أوكرانيا على كيفية استخدام أسلحة معينة وصيانتها، ومعدات أخرى بما في ذلك مدافع الهاوتزر والعربات المدرعة ونظام صواريخ المدفعية فائقة الحركة المعروف باسم "هيمارس".
لكن القادة العسكريين ناقشوا على مدى شهور توسيع هذا التدريب
، مشيرين إلى الحاجة لتحسين قدرة وحدات بحجم الكتيبة والسرايا الأوكرانية على تحريك وتنسيق الهجمات عبر ساحة المعركة.
ويمكن أن تضم الكتيبة ما يزيد على 800 جنديا، بينما تضم السرية نحو مائتي جندي.
وفقا للمسؤولين، سيتم التدريب في منطقة تدريب جرافينوير في ألمانيا.
والهدف من ذلك هو الاستفادة من شهور الشتاء لصقل مهارات القوات الأوكرانية حتى تصبح أكثر استعدادا لمواجهة أي تصاعد في الهجمات الروسية.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي، دربت الولايات المتحدة بضعة آلاف من الجنود الأوكرانيين، معظمهم في مجموعات صغيرة على أنظمة وأسلحة محددة فقط.