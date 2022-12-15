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البيت الأبيض يعلن رصد أكثر من 165 مليون دولار كمنح لـ6 انتخابات إفريقية العام المقبل
البيت الأبيض يعلن رصد أكثر من 165 مليون دولار كمنح لـ6 انتخابات إفريقية العام المقبل
أعلن البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية تزويد إفريقيا بأكثر من 165 مليون دولار للمساعدة في الانتخابات العام المقبل. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T15:08+0000
2022-12-15T15:08+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق بيان له، اليوم الخميس، أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لتقديم أكثر من 165 مليون دولار كمساعدة انتخابية للدول الأفريقية، مع ستة انتخابات مقبلة في القارة العام المقبل.وجاء في البيان: "بالعمل مع الكونغرس، تخطط الولايات المتحدة لتقديم أكثر من 165 مليون دولار لدعم الانتخابات والحكم الرشيد في إفريقيا في عام 2023".وقال: "في حين أن الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح أو حزب معين، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العمليات الانتخابية لتعميق الديمقراطية في إفريقيا".وأكد القادة التزامهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وناقشوا تحديات إجراء الانتخابات وممارسة الحق في التصويت، بما في ذلك التدخل الأجنبي والعنف السياسي.كما تبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية إدارة هذه المخاطر وضمان الشفافية وثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يعلن رصد أكثر من 165 مليون دولار كمنح لـ6 انتخابات إفريقية العام المقبل

15:08 GMT 15.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية تزويد إفريقيا بأكثر من 165 مليون دولار للمساعدة في الانتخابات العام المقبل.
واشنطن- سبوتنيك. ووفق بيان له، اليوم الخميس، أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لتقديم أكثر من 165 مليون دولار كمساعدة انتخابية للدول الأفريقية، مع ستة انتخابات مقبلة في القارة العام المقبل.
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وجاء في البيان: "بالعمل مع الكونغرس، تخطط الولايات المتحدة لتقديم أكثر من 165 مليون دولار لدعم الانتخابات والحكم الرشيد في إفريقيا في عام 2023".
وقال: "في حين أن الولايات المتحدة لا تدعم أي مرشح أو حزب معين، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العمليات الانتخابية لتعميق الديمقراطية في إفريقيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد التقى يوم الأربعاء بستة رؤساء أفارقة، هم الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الغابون، ورئيس ليبيريا جورج مانيه وياه، ورئيس مدغشقر أندري نيرينا راجولينا، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، لمناقشة الانتخابات المقبلة في بلادهم العام المقبل.

وأكد القادة التزامهم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وناقشوا تحديات إجراء الانتخابات وممارسة الحق في التصويت، بما في ذلك التدخل الأجنبي والعنف السياسي.
كما تبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية إدارة هذه المخاطر وضمان الشفافية وثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
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