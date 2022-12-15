https://sputnikarabic.ae/20221215/الخارجية-اللبنانية-تدين-مقتل-جندي-في-الوحدة-الأيرلندية-من-قوات-اليونيفيل-1071222482.html
الخارجية اللبنانية تدين مقتل جندي في الوحدة الأيرلندية من قوات "اليونيفيل"
الخارجية اللبنانية تدين مقتل جندي في الوحدة الأيرلندية من قوات "اليونيفيل"
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل جندي في الوحدة الأيرلندية من قوات اليونيفيل، مؤكدة على محاسبة المتورطين. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:13+0000
2022-12-15T10:13+0000
2022-12-15T10:13+0000
العالم العربي
لبنان
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الخارجية اللبنانية بيانا جاء فيه أنها تدين "بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في العاقبية والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الأيرلندية".وتقدمت الخارجية اللبنانية بـ"أحر التعازي لأيرلندا حكومة وشعبا"، مؤكدة أنها تتابع "باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية كافة واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه".وفي وقت سابق، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان.وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي لبنان".وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكد تيننتي أنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
الخارجية اللبنانية تدين مقتل جندي في الوحدة الأيرلندية من قوات "اليونيفيل"
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل جندي في الوحدة الأيرلندية من قوات اليونيفيل، مؤكدة على محاسبة المتورطين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن الخارجية اللبنانية بيانا جاء فيه أنها تدين "بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في العاقبية والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الأيرلندية".
وتقدمت الخارجية اللبنانية بـ"أحر التعازي لأيرلندا حكومة وشعبا"، مؤكدة أنها تتابع "باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية كافة واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "احترامها وتقديرها العالي لعمل الكتيبة الأيرلندية ولجميع قوات اليونيفيل في الجنوب، وتشدد على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع القوات الدولية العاملة في لبنان".
وفي وقت سابق، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين
بحادث جنوبي لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي لبنان".
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكد تيننتي أنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".