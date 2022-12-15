https://sputnikarabic.ae/20221215/الفيزيائيون-يتوصلون-لقياس-كتلة-جسيم-الشبح-1071235111.html

الفيزيائيون يتوصلون لقياس كتلة "جسيم الشبح"

الفيزيائيون يتوصلون لقياس كتلة "جسيم الشبح"

اكتشف الفيزيائيون أن الحد الأعلى لكتلة الإلكترون النيوتريني المضاد هو 0.8 إلكترون فولت فقط، من خلال قياس توزيع الطاقة للإلكترونات المنبعثة خلال اضمحلال بيتا... 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T14:18+0000

2022-12-15T14:18+0000

2022-12-15T14:18+0000

علوم

مجتمع

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وتبلغ هذه الكتلة نحو 1.6 × 10 مرفوعة على أس سالب 36 كيلوغرام.وقال باحثو معهد كارلسروه للعلوم في ألمانيا الذين قامو بالتجربة: "على الرغم من أننا ما زلنا لا نملك قياسًا دقيقًا، إلا أن تضييقه يجعلنا أقرب إلى فهم هذه الجسيمات الغريبة، والدور الذي تلعبه في الكون والتأثير الذي يمكن أن يكون لها على نظرياتنا الحالية في الفيزياء".وكتب القائمون على التجربة في ورقتهم البحثية: "وصلت حملة قياس كتلة النيوترينو الثانية المعروضة هنا، إلى حساسية تحت الفولت الإلكتروني، وبالاقتران مع الحملة الأولى، وضعنا حدًا أعلى محسنًا للمتر المكعب".وأضاف الباحثون: "هذا يعني أنهم نادرًا ما يتفاعلون مع المادة العادية؛ في الواقع، المليارات تمر عبر جسدك الآن".كل هذا يعني أن قياس الكتلة القريبة من الصفر لهذه الجسيمات يمثل تحديًا صعبًا بشكل خاص.ولكن إذا تمكنا من الحصول على قياس لهذه الخاصية، فسيكون هناك الكثير الذي يمكننا تعلمه عن الكون، ولسوء الحظ فمن الصعب جدًا القيام بذلك، لا يمكنك فقط الحصول على ميزان صغير، وضع نيوترينو عليه.واستفاد الباحثون من تحلل بيتا لنظير مشع غير مستقر للهيدروجين يسمى التريتيوم لسبر كتلة النيوترون، وداخل الحجرة التي يبلغ ارتفاعها 70 مترًا (230 قدمًا)، يتحلل غاز التريتيوم إلى هيليوم وإلكترون وإلكترون مضاد (نيوترينو)، في حين يحقق مقياس طيفي ضخم وحساس النتائج.لكن الفيزيائيين واثقون تمامًا من أن الجسيم والجسيم المضاد لهما توزيع متساوٍ للكتلة والطاقة؛ لذلك إذا قمت بقياس طاقة الإلكترونات، يمكنك اشتقاق طاقة النيوترينات.

https://sputnikarabic.ae/20221014/علماء-الفلك-الروس-يرصدون-جسيما-كونيا-ذا-طاقة-عالية-1069035474.html

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