https://sputnikarabic.ae/20221215/الكشف-عن-طريقة-لإطالة-عمر-الهاتف-الذكي-1071214506.html
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:55+0000
2022-12-15T05:55+0000
2022-12-15T06:06+0000
مجتمع
علوم
هاتف إل جي الجديد
إطالة العمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/06/1046465011_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e59736c214d8d70dd767a8cee59e96c7.jpg
وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة "سيرفيونيكا" الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتلف جهات الاتصال.ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص المهندس إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/06/1046465011_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_93ec632b8af965e57c13fc6311c0fec0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, هاتف إل جي الجديد, إطالة العمر
مجتمع, علوم, هاتف إل جي الجديد, إطالة العمر
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
05:55 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن.
وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة "سيرفيونيكا" الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتلف جهات الاتصال.
ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص المهندس إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.