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https://sputnikarabic.ae/20221215/الكشف-عن-طريقة-لإطالة-عمر-الهاتف-الذكي-1071214506.html
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T05:55+0000
2022-12-15T06:06+0000
مجتمع
علوم
هاتف إل جي الجديد
إطالة العمر
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وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة "سيرفيونيكا" الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتلف جهات الاتصال.ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص المهندس إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.
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مجتمع, علوم, هاتف إل جي الجديد, إطالة العمر
مجتمع, علوم, هاتف إل جي الجديد, إطالة العمر

الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي

05:55 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 15.12.2022)
CC0 / pixabay / بطارية هاتف
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
CC0 / pixabay /
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كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن.
وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة "سيرفيونيكا" الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتلف جهات الاتصال.
ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص المهندس إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.
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