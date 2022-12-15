https://sputnikarabic.ae/20221215/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تعتقل-12-من-أفراد-طاقم-سفينة-في-مياه-الخليج-1071217946.html

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعتقل 12 من أفراد طاقم سفينة في مياه الخليج

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعتقل 12 من أفراد طاقم سفينة في مياه الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، "اعتقال 12 من أفراد طاقم سفينة في مياه الخليج". 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T08:17+0000

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2022-12-15T08:17+0000

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وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان لها، إنه تم "إيقاف بارجة تحمل 330 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج"، مشيرة إلى "اعتقال 12 من أفراد طاقمها"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأعلن حرس الحدود الإيراني، في وقت سابق، ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية قادمة نحو محافظة سيستان وبلوشستان من خارج البلاد.وقال حرس الحدود، في بيان له، إن "الشحنة المضبوطة تحتوي على كميات من المسدسات والأسلحة والذخيرة"، مشيرا إلى "اعتقال شخص على علاقة بهذه العملية"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأضاف البيان أن هذه "ثالث شحنة أسلحة وذخيرة حربية اكتشفها حرس الحدود في إقليم سيستان وبلوشستان بعد أعمال الشغب الأخيرة في إيران".وأعلنت إيران، في وقت سابق، أنها فككت ما وصفتها بخلية مدعومة من الخارج خططت لعمليات تخريبية في وقت تشهد البلاد احتجاجات معارضة للنظام تتعلق بعنف قوى الأمن تقول طهران إنها مدعومة من الخارج.ونقل التلفزيون الإيراني عن استخبارات الحرس الثوري، أنه جرى تفكيك خلية مدعومة من دولة أجنبية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في محافظة ‌خوزستان⁩ جنوب غربي البلاد.ووفقا للتلفزيون الإيراني: "اعترفت الخلية بتخطيطها لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في المحافظة".يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

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