https://sputnikarabic.ae/20221215/حزب-الله-ينفي-علاقته-بحادث-مقتل-جندي-من-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-1071224287.html
"حزب الله" ينفي علاقته بحادث مقتل جندي من اليونيفيل جنوبي لبنان
"حزب الله" ينفي علاقته بحادث مقتل جندي من اليونيفيل جنوبي لبنان
قدم "حزب الله" اللبناني التعزية لليونيفيل بعد مقتل أحد جنودها جنوبي لبنان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:40+0000
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وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، في حديث لوكالة رويترز، من جهته، قال مصدر في "حزب الله" لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا علاقة للحزب بحادث مصرع جندي يونيفيل بجنوب لبنان، مؤكدا إصدار بيان بهذا الخصوص في الساعات المقبلة.وكانت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" أعلنت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان. وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال تيننتي إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط"، مؤكدا أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن "جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة".وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنودنه في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/المتحدث-باسم-اليونيفيل-يعلن-مقتل-جندي-بحادث-جنوبي-لبنان-والدفاع-الإيرلندية-تكشف-التفاصيل-1071218367.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
"حزب الله" ينفي علاقته بحادث مقتل جندي من اليونيفيل جنوبي لبنان
10:40 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
قدم "حزب الله" اللبناني التعزية لليونيفيل بعد مقتل أحد جنودها جنوبي لبنان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، في حديث لوكالة رويترز،
"نتقدم بالتعزية من قوات اليونفيل لسقوط قتيل. ونتمنى الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من الكتيبة الايرلندية"، مطالبا بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث وعدم اقحام حزب الله في الحادثة.
من جهته، قال مصدر في "حزب الله" لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا علاقة للحزب بحادث مصرع جندي يونيفيل بجنوب لبنان، مؤكدا إصدار بيان بهذا الخصوص في الساعات المقبلة.
وكانت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" أعلنت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين
بحادث جنوبي لبنان. وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي إن "جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام
، قال تيننتي إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط"، مؤكدا أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".
من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن "جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة".
وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنودنه في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.