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فرنسا تعلن خروج آخر جندي لها من أفريقيا الوسطى
https://sputnikarabic.ae/20221215/فرنسا-تعلن-خروج-آخر-جندي-لها-من-أفريقيا-الوسطى-1071233440.html
فرنسا تعلن خروج آخر جندي لها من أفريقيا الوسطى
فرنسا تعلن خروج آخر جندي لها من أفريقيا الوسطى
أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، اليوم الخميس، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى، ضمن المهمة اللوجيستية في هذه الدولة الأفريقية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:35+0000
2022-12-15T14:10+0000
العالم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان: " اليوم 15 كانون الأول/ ديسمبر غادر آخر جندي فرنسي ضمن المهمة اللوجستية في جمهورية أفريقيا الوسطى على متن طائرة عسكرية متجهة إلى باريس".وأضافت أن "هذه المهمة، التي حشدت حوالي 130 جنديًا فرنسيًا، لم يعد لها أي مبرر عملي، وقد سُلم معسكر مبوكو إلى سلطات أفريقيا الوسطى في 13 كانون الأول/ ديسمبر ".وأكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن تسليم القاعدة العسكرية تم بشفافية وبتواصل مستمر مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى.وأشار البيان إلى أنه "حتى رحيلهم، استمر الجنود الفرنسيون في أداء مهمتهم اللوجستية بالإضافة إلى أعمال الدعم لسكان أفريقيا الوسطى ولا سيما لصالح الشباب".هذا وكانت فرنسا، أعلنت العام الماضي، تعليق تعاونها العسكري مع أفريقيا الوسطى بعد تعزيز التعاون العسكري بين بانغي وموسكو.وفي آب/ أغسطس الماضي، خرج آجر جندي فرنسي من مالي، التي بدورها عززت التعاون العسكري مع روسيا.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

فرنسا تعلن خروج آخر جندي لها من أفريقيا الوسطى

13:35 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 15.12.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTانسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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يتبع
أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، اليوم الخميس، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى، ضمن المهمة اللوجيستية في هذه الدولة الأفريقية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان: " اليوم 15 كانون الأول/ ديسمبر غادر آخر جندي فرنسي ضمن المهمة اللوجستية في جمهورية أفريقيا الوسطى على متن طائرة عسكرية متجهة إلى باريس".

وأضافت أن "هذه المهمة، التي حشدت حوالي 130 جنديًا فرنسيًا، لم يعد لها أي مبرر عملي، وقد سُلم معسكر مبوكو إلى سلطات أفريقيا الوسطى في 13 كانون الأول/ ديسمبر ".

وأكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن تسليم القاعدة العسكرية تم بشفافية وبتواصل مستمر مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار البيان إلى أنه "حتى رحيلهم، استمر الجنود الفرنسيون في أداء مهمتهم اللوجستية بالإضافة إلى أعمال الدعم لسكان أفريقيا الوسطى ولا سيما لصالح الشباب".

هذا وكانت فرنسا، أعلنت العام الماضي، تعليق تعاونها العسكري مع أفريقيا الوسطى بعد تعزيز التعاون العسكري بين بانغي وموسكو.

وفي آب/ أغسطس الماضي، خرج آجر جندي فرنسي من مالي، التي بدورها عززت التعاون العسكري مع روسيا.
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