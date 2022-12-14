https://sputnikarabic.ae/20221214/أعمال-عنف-تشهدها-العاصمة-الفرنسية-باريس-بين-الجماهير-الفرنسية-والمغربية-1071211476.html
أعمال عنف تشهدها العاصمة الفرنسية باريس بين الجماهير الفرنسية والمغربية
أعمال عنف تشهدها العاصمة الفرنسية باريس بين الجماهير الفرنسية والمغربية
اشتبك مشجعو فرنسا والمغرب، ليلة الأربعاء، في باريس ومونبلييه بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي 2-0 في الدور نصف النهائي الدرامي لكأس العالم. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T23:19+0000
2022-12-14T23:19+0000
2022-12-14T23:39+0000
أخبار فرنسا
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق منها بشكل مستقل- مواجهات بين الشرطة والمشجعين الغاضبين، مستخدمين الألعاب النارية.في الأثناء، تدفقت الحشود في باريس ومدن فرنسية أخرى، مرددة صيحات الفرح مع تقدم فرنسا إلى نهائي كأس العالم، في حين اختلط المشجعون المغاربة بخيبة أمل مع المشجعين المتحمسين للفريق الفائز.وتدفق مشجعو كرة القدم إلى شارع الشانزليزيه في باريس، وأطلقوا الألعاب النارية والمشاعل الحمراء، إلى جوقة لا تنتهي من سيارات التزمير.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، بأن شاحنات شرطة مكافحة الشغب اصطفت على طول شارع الشانزليزيه الواسع وقاعدة قوس النصر المهيب، وجاب الضباط ذوو الخوذ البيضاء الحشد.وفازت فرنسا على المغرب 2-0 لتصل إلى نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، في مباراة تاريخية بين حامل اللقب وأول نهائي لأفريقيا على الإطلاق.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
أعمال عنف تشهدها العاصمة الفرنسية باريس بين الجماهير الفرنسية والمغربية
23:19 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 23:39 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
اشتبك مشجعو فرنسا والمغرب، ليلة الأربعاء، في باريس ومونبلييه بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي 2-0 في الدور نصف النهائي الدرامي لكأس العالم.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق منها بشكل مستقل- مواجهات بين الشرطة والمشجعين الغاضبين، مستخدمين الألعاب النارية.
في الأثناء، تدفقت الحشود في باريس ومدن فرنسية أخرى، مرددة صيحات الفرح مع تقدم فرنسا إلى نهائي كأس العالم، في حين اختلط المشجعون المغاربة بخيبة أمل مع المشجعين المتحمسين للفريق الفائز.
وتدفق مشجعو كرة القدم إلى شارع الشانزليزيه في باريس، وأطلقوا الألعاب النارية والمشاعل الحمراء، إلى جوقة لا تنتهي من سيارات التزمير.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، بأن شاحنات شرطة مكافحة الشغب اصطفت على طول شارع الشانزليزيه الواسع وقاعدة قوس النصر المهيب، وجاب الضباط ذوو الخوذ البيضاء الحشد.
وفازت فرنسا على المغرب 2-0 لتصل إلى نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، في مباراة تاريخية بين حامل اللقب وأول نهائي لأفريقيا على الإطلاق.