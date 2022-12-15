عربي
https://sputnikarabic.ae/20221215/ناسا-طاقم-محطة-الفضاء-الدولية-ليس-في-خطر-بعد-اكتشاف-تسرب-في-المركبة-الفضائية-سويوز-ms-22--1071212689.html
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
قالت ناسا في بيان إن طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب سائل تبريد على المركبة الفضائية سويوز MS-22 الراسية في المحطة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:13+0000
2022-12-15T04:18+0000
ناسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101430/74/1014307406_0:311:3073:2039_1920x0_80_0_0_d7ef8417418275cbf6615cd56f6f3898.jpg
موسكو - سبوتنيك. قالت ناسا على صفحتها على تويتر للحصول على تحديثات من محطة الفضاء الدولية: "تم إلغاء السير في الفضاء الليلة مع رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين حيث يقوم مراقبو المهمة بتقييم تأثير تسرب سائل التبريد الذي شوهد على سفينة طاقم سويوز MS-22."وأضافت الوكالة: "المحطة الفضائية في حالة جيدة وطاقم البعثة 68 آمن".من جهته، قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوم الخميس إن السير في الفضاء مع الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية قد ألغي لأسباب فنية.وقال المكتب في بيان: "تم إلغاء السير في الفضاء لرواد الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية في إطار البرنامج الروسي لأسباب فنية".وكان من المقرر في البداية السير في الفضاء في 25 نوفمبر ولكن تم تأجيله حتى 15 ديسمبر بسبب عطل في مضخات نظام تبريد إحدى بدلات الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20221204/ناسا-تنجح-بتثبيت-مصفوفة-جديدة-لتوليد-الطاقة-الشمسية-في-محطة-الفضاء-الدولية-1070824691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101430/74/1014307406_0:0:2719:2039_1920x0_80_0_0_f8e95dce0cb40df7327f9a4272d9f5db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا
ناسا

ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22

04:13 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 04:18 GMT 15.12.2022)
© Photo / NASAالمحطة الفضائية الدولية
المحطة الفضائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
© Photo / NASA
تابعنا عبرTelegram
قالت ناسا في بيان إن طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب سائل تبريد على المركبة الفضائية سويوز MS-22 الراسية في المحطة.
موسكو - سبوتنيك. قالت ناسا على صفحتها على تويتر للحصول على تحديثات من محطة الفضاء الدولية: "تم إلغاء السير في الفضاء الليلة مع رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين حيث يقوم مراقبو المهمة بتقييم تأثير تسرب سائل التبريد الذي شوهد على سفينة طاقم سويوز MS-22."
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
‏"ناسا" تنجح بتثبيت مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية
4 ديسمبر, 11:47 GMT
وأضافت الوكالة: "المحطة الفضائية في حالة جيدة وطاقم البعثة 68 آمن".
من جهته، قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوم الخميس إن السير في الفضاء مع الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية قد ألغي لأسباب فنية.
وقال المكتب في بيان: "تم إلغاء السير في الفضاء لرواد الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية في إطار البرنامج الروسي لأسباب فنية".
وكان من المقرر في البداية السير في الفضاء في 25 نوفمبر ولكن تم تأجيله حتى 15 ديسمبر بسبب عطل في مضخات نظام تبريد إحدى بدلات الفضاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала