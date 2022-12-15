https://sputnikarabic.ae/20221215/ناسا-طاقم-محطة-الفضاء-الدولية-ليس-في-خطر-بعد-اكتشاف-تسرب-في-المركبة-الفضائية-سويوز-ms-22--1071212689.html
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
قالت ناسا في بيان إن طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب سائل تبريد على المركبة الفضائية سويوز MS-22 الراسية في المحطة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T04:13+0000
2022-12-15T04:13+0000
2022-12-15T04:18+0000
ناسا
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موسكو - سبوتنيك. قالت ناسا على صفحتها على تويتر للحصول على تحديثات من محطة الفضاء الدولية: "تم إلغاء السير في الفضاء الليلة مع رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين حيث يقوم مراقبو المهمة بتقييم تأثير تسرب سائل التبريد الذي شوهد على سفينة طاقم سويوز MS-22."وأضافت الوكالة: "المحطة الفضائية في حالة جيدة وطاقم البعثة 68 آمن".من جهته، قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوم الخميس إن السير في الفضاء مع الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية قد ألغي لأسباب فنية.وقال المكتب في بيان: "تم إلغاء السير في الفضاء لرواد الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية في إطار البرنامج الروسي لأسباب فنية".وكان من المقرر في البداية السير في الفضاء في 25 نوفمبر ولكن تم تأجيله حتى 15 ديسمبر بسبب عطل في مضخات نظام تبريد إحدى بدلات الفضاء.
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ناسا
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
04:13 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 04:18 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
قالت ناسا في بيان إن طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب سائل تبريد على المركبة الفضائية سويوز MS-22 الراسية في المحطة.
موسكو - سبوتنيك
. قالت ناسا على صفحتها على تويتر للحصول على تحديثات من محطة الفضاء الدولية: "تم إلغاء السير في الفضاء الليلة مع رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين حيث يقوم مراقبو المهمة بتقييم تأثير تسرب سائل التبريد الذي شوهد على سفينة طاقم سويوز MS-22."
وأضافت الوكالة: "المحطة الفضائية في حالة جيدة وطاقم البعثة 68 آمن".
من جهته، قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوم الخميس إن السير في الفضاء مع الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية قد ألغي لأسباب فنية.
وقال المكتب في بيان: "تم إلغاء السير في الفضاء لرواد الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية في إطار البرنامج الروسي لأسباب فنية".
وكان من المقرر في البداية السير في الفضاء في 25 نوفمبر ولكن تم تأجيله حتى 15 ديسمبر بسبب عطل في مضخات نظام تبريد إحدى بدلات الفضاء.