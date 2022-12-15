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https://sputnikarabic.ae/20221215/وسائل-إعلام-تتوقع-تخلي-الناتو-عن-أوكرانيا-عسكريا-1071243142.html
وسائل إعلام تتوقع تخلي الناتو عن أوكرانيا عسكريا
وسائل إعلام تتوقع تخلي الناتو عن أوكرانيا عسكريا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأنه في لحظة حرجة ما قد يتخلى الناتو عن مساعدة كييف عسكريا. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T18:55+0000
2022-12-15T18:55+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقالت مجلة "نيوزويك" إن دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لزيادة توريد الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تظل دون إجابة.وأضافت الصحيفة أن المساعدات المقدمة إلى كييف أدت إلى استنفاد مخزون الدول الأعضاء في الناتو بشدة، ومن بينها القلق المتزايد بسبب مشاكل استعادتها إلى المستوى السابق.وكشف رئيس الأركان العامة البريطاني الجنرال باتريك ساندرز، يوم أمس الأربعاء، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أبرزت "نواقص مختلفة" في مخزون جيش بلاده، محذرا من أن الجنود يضطرون إلى الاعتماد على معدات قديمة، يعود إنتاجها إلى ثمانينيات القرن الماضي.وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات "الحاسمة" للحماية من "التهديدات" على حدوده.وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".
https://sputnikarabic.ae/20221215/غير-قادر-على-أداء-مهام-الناتو-تقرير-سري-يكشف-عن-كارثة-داخل-الجيش-الألماني-1071241720.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

وسائل إعلام تتوقع تخلي الناتو عن أوكرانيا عسكريا

18:55 GMT 15.12.2022
© Sputnikما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأنه في لحظة حرجة ما قد يتخلى الناتو عن مساعدة كييف عسكريا.
وقالت مجلة "نيوزويك" إن دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لزيادة توريد الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تظل دون إجابة.

تتوسل أوكرانيا إلى الغرب لتزويدها بأسلحة إضافية لما تعتبره المرحلة التالية من الأعمال العسكرية، لكن هذا الطلب يأتي في وقت يكافح فيه أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي لتجديد ترساناتهم.

وأضافت الصحيفة أن المساعدات المقدمة إلى كييف أدت إلى استنفاد مخزون الدول الأعضاء في الناتو بشدة، ومن بينها القلق المتزايد بسبب مشاكل استعادتها إلى المستوى السابق.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
غير قادر على أداء مهام الناتو... تقرير سري يكشف عن "كارثة" داخل الجيش الألماني
18:02 GMT
وكشف رئيس الأركان العامة البريطاني الجنرال باتريك ساندرز، يوم أمس الأربعاء، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أبرزت "نواقص مختلفة" في مخزون جيش بلاده، محذرا من أن الجنود يضطرون إلى الاعتماد على معدات قديمة، يعود إنتاجها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات "الحاسمة" للحماية من "التهديدات" على حدوده.
وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".
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Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:23 GMT
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