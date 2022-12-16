https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-تحطم-مقاتلة-أمريكية-حديثة-طراز-إف-35-أثناء-هبوطها-1071261816.html
إعلام: تحطم مقاتلة أمريكية حديثة طراز "إف 35" أثناء هبوطها
إعلام: تحطم مقاتلة أمريكية حديثة طراز "إف 35" أثناء هبوطها
أفادت قناة عبرية، اليوم الجمعة، بتحطم مقاتلة أمريكية حديثة من طراز "F- 35" أثناء هبوطها في قاعدة جوية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:59+0000
2022-12-16T11:59+0000
2022-12-16T11:59+0000
طائرة
أخبار العالم الآن
شركة لوكهيد مارتين
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الجمعة، أن طائرة أمريكية حديثة من طراز "إف 35" من الجيل الخامس قد تحطمت أثناء هبوطها، بشكل عمودي، في القاعدة الجوية البحرية بفورت وورث في ولاية تكساس.وأرفقت القناة شريط فيديو يظهر من خلاله تحطم طائرة حديثة لحظة هبوطها في وقت تمكن قائدها من قذف نفسه خارج الطائرة للنجاة بحياته، والذي لم يعرف مدى إصابته أثناء خروجه من الطائرة، خاصة وأنها شوهدت والدخان يتصاعد منها.وكانت الطائرة الأمريكية قد تعرضت لعطل مفاجئ لحظة الهبوط العمودي، في القاعدة الجوية البحرية بفورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، وهي من صناعة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية.وشوهدت الطائرة وهي تهبط بشكل عمودي ومفاجئ على أرضية مدرج القاعدة الجوية بعنف، ما تسبب في اصطدام مقدمتها بالأرض، وتصاعد الدخان منها.وأشارت القناة العبرية إلى أن الشركة الأمريكية المصنعة للطائرة "لوكهيد مارتن" قد أصدرت بيانا بشأن الواقعة، أوضحت من خلاله علمها بتحطم طائرة "F-35B" على المدرج في قاعدة الاحتياط الجوية البحرية في فورت وورث، لافتة إلى أن قائد الطائرة قد خرج منها بنجاح، وأنها بصدد اتباع بروتوكول التحقيق المناسب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طائرة, أخبار العالم الآن, شركة لوكهيد مارتين
طائرة, أخبار العالم الآن, شركة لوكهيد مارتين
إعلام: تحطم مقاتلة أمريكية حديثة طراز "إف 35" أثناء هبوطها
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أفادت قناة عبرية، اليوم الجمعة، بتحطم مقاتلة أمريكية حديثة من طراز "F- 35" أثناء هبوطها في قاعدة جوية.
وذكرت القناة
العبرية الـ 12، ظهر اليوم الجمعة، أن طائرة أمريكية حديثة من طراز "إف 35" من الجيل الخامس قد تحطمت أثناء هبوطها، بشكل عمودي، في القاعدة الجوية البحرية بفورت وورث في ولاية تكساس.
وأرفقت القناة شريط فيديو يظهر من خلاله تحطم طائرة حديثة لحظة هبوطها
في وقت تمكن قائدها من قذف نفسه خارج الطائرة للنجاة بحياته، والذي لم يعرف مدى إصابته أثناء خروجه من الطائرة، خاصة وأنها شوهدت والدخان يتصاعد منها.
وكانت الطائرة الأمريكية قد تعرضت لعطل مفاجئ لحظة الهبوط العمودي، في القاعدة الجوية البحرية بفورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، وهي من صناعة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية.
وشوهدت الطائرة وهي تهبط بشكل عمودي ومفاجئ على أرضية مدرج القاعدة الجوية بعنف، ما تسبب في اصطدام مقدمتها بالأرض، وتصاعد الدخان منها.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الشركة الأمريكية المصنعة للطائرة "لوكهيد مارتن" قد أصدرت بيانا بشأن الواقعة، أوضحت من خلاله علمها بتحطم طائرة "F-35B" على المدرج في قاعدة الاحتياط الجوية البحرية في فورت وورث، لافتة إلى أن قائد الطائرة قد خرج منها بنجاح، وأنها بصدد اتباع بروتوكول التحقيق المناسب.