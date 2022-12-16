https://sputnikarabic.ae/20221216/إعلام-جماهير-الأرجنتين-تحاصر-فندقا-في-قطر-للمطالبة-ببيع-التذاكر-بالأسعار-الرسمية-1071251928.html
إعلام: جماهير الأرجنتين تحاصر فندقا في قطر للمطالبة ببيع التذاكر بالأسعار الرسمية
إعلام: جماهير الأرجنتين تحاصر فندقا في قطر للمطالبة ببيع التذاكر بالأسعار الرسمية
حاصرت العشرات من الجماهير الأرجنتينية أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، مطالبين بضرورة بيع التذاكر بأسعارها الرسمية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:10+0000
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بوينس إيرس- سبوتنيك. ووفقا لقناة "تي إن" الأرجنتينية، فإن المشجعين الأرجنتينيين حاصروا فندقًا في قطر يأوي موظفي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، للمطالبة ببيع تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم بالأسعار الرسمية بدلاً من تركها للسوق السوداء.وقال المشجعون إن المستفيدين كانوا يبيعون التذاكر بسعر يتراوح بين 3000 و4000 دولار، بينما كان السعر الرسمي 600 دولار.يشار إلى أنه من المنتظر أن يلعب منتخب الأرجنتين المباراة النهائية لكأس العالم أمام منتخب فرنسا، الأحد المقبل، وذلك عقب تأهله على حساب كرواتيا، وتأهل المنتخب الفرنسي على حساب منتخب المغرب العربي.طالع أيضا: فيفا يتقدم ببلاغ ضد موقع إلكتروني يبيع تذاكر كأس العالم
https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-بدء-المرحلة-النهائية-من-بيع-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-1068314690.html
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رياضة, الأرجنتين, أخبار فرنسا
رياضة, الأرجنتين, أخبار فرنسا
إعلام: جماهير الأرجنتين تحاصر فندقا في قطر للمطالبة ببيع التذاكر بالأسعار الرسمية
07:10 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
حاصرت العشرات من الجماهير الأرجنتينية أحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، مطالبين بضرورة بيع التذاكر بأسعارها الرسمية.
بوينس إيرس- سبوتنيك. ووفقا لقناة "تي إن" الأرجنتينية، فإن المشجعين الأرجنتينيين
حاصروا فندقًا في قطر يأوي موظفي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، للمطالبة ببيع تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم بالأسعار الرسمية بدلاً من تركها للسوق السوداء.
وقال المشجعون
إن المستفيدين كانوا يبيعون التذاكر بسعر يتراوح بين 3000 و4000 دولار، بينما كان السعر الرسمي 600 دولار.
وذكر التقرير أنه كانت هناك عروض لشراء تذاكر بقيمة 14 ألف دولار وأن حوالي 1500 من المشجعين لم يتمكنوا من شرائها، وأن اجتماعا بين طاقم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومشجعي كرة القدم الأرجنتينية سيعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يلعب منتخب الأرجنتين المباراة النهائية لكأس العالم أمام منتخب فرنسا، الأحد المقبل، وذلك عقب تأهله على حساب كرواتيا، وتأهل المنتخب الفرنسي على حساب منتخب المغرب العربي.