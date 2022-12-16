https://sputnikarabic.ae/20221216/إيران-تتهم-5-دول-بينها-السعودية-بـخلق-مؤامرة-خطيرة-وتعتبر-الاحتجاجات-حركة-بعوضة-1071268660.html
إيران تتهم 5 دول بينها السعودية بـ"خلق مؤامرة خطيرة" وتعتبر الاحتجاجات "حركة بعوضة"
إيران تتهم 5 دول بينها السعودية بـ"خلق مؤامرة خطيرة" وتعتبر الاحتجاجات "حركة بعوضة"
اتهم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، خمس دول بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:12+0000
2022-12-16T15:12+0000
2022-12-16T15:12+0000
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وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، مساء أمس (الخميس)، إن "أمريكا والنظام الصهيوني [إسرائيل ] وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية"، وفقا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية.وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالي 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979.وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتّساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإتنية، كما والمطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني.
https://sputnikarabic.ae/20221216/الداخلية-الإيرانية-تنفي-تصريحات-منسوبة-لوزيرها-حول-تقييد-الإنترنت-بشكل-كامل-1071268021.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, السعودية
إيران, أخبار إيران, العالم, السعودية
إيران تتهم 5 دول بينها السعودية بـ"خلق مؤامرة خطيرة" وتعتبر الاحتجاجات "حركة بعوضة"
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اتهم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، خمس دول بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.
وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، مساء أمس (الخميس)، إن "أمريكا والنظام الصهيوني [إسرائيل ] وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية"، وفقا لوكالة "تسنيم
" شبه الرسمية.
وأوضح وحيدي أن "التصميم التآمري للعدو يقوم على الحركة المنظمة من المشاغبين والشباب ذوي المشكلات الفكرية والعقائدية"، مشددا على أنه "لا يمكن القيام بثورة على أيدي الممثلين والرياضيين"، على حد قوله.
وشدد وحيدي على أن بلاده من القوة بمكان يجعلها عصية على الانهيار جراء مثل تلك الاضطرابات، قائلا "أينما حدثت هذه الأحداث كان النظام سينهار، لكن النظام الإسلامي قوي لدرجة أن الحركات الأخيرة تشبه حركة البعوضة".
وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالي 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.
وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979.
وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتّساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإتنية، كما والمطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني.