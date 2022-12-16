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https://sputnikarabic.ae/20221216/اختتام-فعاليات-التدريب-المصري-السوداني-المشترك-حارس-الجنوب-2-فيديو-1071256412.html
اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب 2"... فيديو
اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب 2"... فيديو
أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، انتهاء فعاليات التدريب "حارس الجنوب 2" الذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:15+0000
2022-12-16T09:15+0000
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وقد أشاد رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر، بأداء القوات المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.ووفقا لبيان الجيش المصري، شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود.وأكد البيان أن التدريب جاء فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات بينهما.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش المصري

اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب 2"... فيديو

09:15 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، انتهاء فعاليات التدريب "حارس الجنوب 2" الذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.
وقد أشاد رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر، بأداء القوات المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.
ووفقا لبيان الجيش المصري، شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود.
كما تضمن التدريب أيضا كيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالإسلوب الأمثل، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود.
وأكد البيان أن التدريب جاء فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات بينهما.
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