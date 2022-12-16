https://sputnikarabic.ae/20221216/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-انزعاجها-بشأن-تعليق-تويتر-حسابات-صحفيين-سابقة-خطيرة-1071278372.html

الأمم المتحدة تعرب عن انزعاجها بشأن تعليق تويتر حسابات صحفيين: سابقة خطيرة

الأمم المتحدة تعرب عن انزعاجها بشأن تعليق تويتر حسابات صحفيين: سابقة خطيرة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة "منزعجة للغاية" من تعليق "تويتر" المفاجئ والتعسفي لمجموعة من الصحفيين الأمريكيين، محذرا من أن هذه الخطوة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T19:02+0000

2022-12-16T19:02+0000

2022-12-16T19:02+0000

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العالم

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وتأتي هذه الخطوة، في إطار تزايد الضغط على إيلون ماسك مالك "تويتر" الجديد، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي منصة التواصل الاجتماعي بأنها قد تواجه عقوبات في القريب.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة "منزعجة للغاية" من حظر المراسلين التكنولوجيين البارزين في المؤسسات الإخبارية بما في ذلك "سي إن إن" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، الذين كتبوا عن ماسك و"تويتر"، على ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وقال دوجاريك إنه لا ينبغي إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة زعمت أنها ملاذ لحرية التعبير.وأضاف "تشكل هذه الخطوة سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحفيون في جميع أنحاء العالم الرقابة والتهديدات الجسدية بل والأسوأ من ذلك".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هدد الاتحاد الأوروبي، موقع "تويتر" بفرض عقوبات قريبة بعد تعليقه حسابات صحفيين يعملون في وسائل إعلام شهيرة.جاء ذلك في تغريدة لفيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية بحسابها على "تويتر".وقالت يوروفا: "تبعث الأنباء حول التعليق التعسفي للصحفيين على تويتر على القلق".وأضافت "يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية".وتوجهت المسؤولة الأوروبية إلى مالك "تويتر" الجديد قائلة: "يجب على إيلون ماسك أن يدرك ذلك، فهناك خطوط حمراء، والعقوبات قريبة".ومساء أمس الخميس، حظر موقع "تويتر"، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر "تويتر"، يوم الأربعاء، حساب "ElonJet"، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.

https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الأوروبي-لـتويتر-بعد-تعليقه-حسابات-صحفيين-العقوبات-قريبا-1071275421.html

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منظمة الأمم المتحدة, تويتر, إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم