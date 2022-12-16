https://sputnikarabic.ae/20221216/الأمن-العام-الأردني-القبض-على-44-شخص-شاركوا-بأعمال-شغب-1071281663.html

الأمن العام الأردني: القبض على 44 شخص شاركوا بأعمال شغب

الأمن العام الأردني: القبض على 44 شخص شاركوا بأعمال شغب

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا في أعمال ‏شغب بمختلف مناطق البلاد.‏ 16.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأضافت في بيان لها أنه "سيتم إحالة المقبوض عليهم، إلى جانب من تم إلقاء القبض عليهم في الأيام السابقة، إلى الجهات المختصة"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية على "وجود تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن أمس الخميس، لا سيّما في محافظات الجنوب".وبينت أن "التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع".ودعت المديرية "الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها".وفي الأيام الأخيرة، شهدت محافظات في جنوب الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في كل من معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مأدبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا.وأسفرت أعمال شغب عن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.وأعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالأردن، إيقاف خدمات تطبيق "تيك توك" في المملكة مؤقتا، بعد "إساءة استخدامه في نشر دعوات الفوضى".

https://sputnikarabic.ae/20221216/عاهل-الأردن--سيتم-التعامل-بحزم-مع-كل-من-يرفع-السلاح-في-وجه-الدولة-ويتعدى-على-الممتلكات-العامة-1071273588.html

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