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https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الجزائري-يعلن-موعد-الفصل-في-ملف-احتضان-كأس-أفريقيا-2025-1071262202.html
الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025
الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025
أعلن المتحدث الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ "كان 2025". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-16T12:11+0000
مجتمع
الجزائر
رياضة
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وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية في الجزائر، قائلا "ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال عبود "قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى وستتسابق لأجل احتضان النسخة".وأكد عبود أن "موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ"كاف" سيكون في 10 فبراير/ شباط، أي بعد كأس أفريقيا للمحلّيين، وهو موعد الفصل".
https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-بطولات-كأس-العالم-منذ-1990-1071200565.html
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مجتمع, الجزائر, رياضة
مجتمع, الجزائر, رياضة

الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025

12:07 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 16.12.2022)
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
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أعلن المتحدث الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ "كان 2025".
وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية في الجزائر، قائلا "ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
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وقال عبود "قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى وستتسابق لأجل احتضان النسخة".
وأكد عبود أن "موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ"كاف" سيكون في 10 فبراير/ شباط، أي بعد كأس أفريقيا للمحلّيين، وهو موعد الفصل".
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