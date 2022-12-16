https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الجزائري-يعلن-موعد-الفصل-في-ملف-احتضان-كأس-أفريقيا-2025-1071262202.html
الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025
الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025
أعلن المتحدث الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ "كان 2025". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:07+0000
2022-12-16T12:07+0000
2022-12-16T12:11+0000
مجتمع
الجزائر
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية في الجزائر، قائلا "ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال عبود "قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى وستتسابق لأجل احتضان النسخة".وأكد عبود أن "موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ"كاف" سيكون في 10 فبراير/ شباط، أي بعد كأس أفريقيا للمحلّيين، وهو موعد الفصل".
https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-بطولات-كأس-العالم-منذ-1990-1071200565.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, الجزائر, رياضة
الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025
12:07 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ "كان 2025".
وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية في الجزائر، قائلا "ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر"، بحسب صحيفة
"النهار" الجزائرية.
وقال عبود "قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى وستتسابق لأجل احتضان النسخة".
وأكد عبود أن "موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ"كاف" سيكون في 10 فبراير/ شباط، أي بعد كأس أفريقيا للمحلّيين، وهو موعد الفصل".