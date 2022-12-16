https://sputnikarabic.ae/20221216/الاتحاد-الجزائري-يعلن-موعد-الفصل-في-ملف-احتضان-كأس-أفريقيا-2025-1071262202.html

الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025

الاتحاد الجزائري يعلن موعد الفصل في ملف احتضان كأس أفريقيا 2025

أعلن المتحدث الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ "كان 2025". 16.12.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

الجزائر

رياضة

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وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية في الجزائر، قائلا "ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال عبود "قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى وستتسابق لأجل احتضان النسخة".وأكد عبود أن "موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ"كاف" سيكون في 10 فبراير/ شباط، أي بعد كأس أفريقيا للمحلّيين، وهو موعد الفصل".

https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-بطولات-كأس-العالم-منذ-1990-1071200565.html

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