https://sputnikarabic.ae/20221216/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تونس-إعلان-النتائج-الأولية-سيكون-بداية-من-20-ديسمبر-1071263645.html
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر
أعلن محمد التليلي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، أن انتخابات مجلس النواب التونسي دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:52+0000
2022-12-16T12:52+0000
2022-12-16T13:07+0000
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وأضاف التليلي في تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين.وأشار المتحدث إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، "حيث يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50 بالمئة + 1".وانطلقت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
https://sputnikarabic.ae/20221216/البرلمان-الأوروبي-يعلن-عدم-إرسال-مراقبين-لمتابعة-الانتخابات-في-تونس-1071251516.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر
12:52 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
أعلن محمد التليلي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، أن انتخابات مجلس النواب التونسي دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي المقرر إجراؤها غدًا.
وأضاف التليلي في تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين.
وأشار المتحدث إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول، ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، "حيث يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50 بالمئة + 1".
وانطلقت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية
المقررة في تونس في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.
ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".