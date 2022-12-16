https://sputnikarabic.ae/20221216/انضمام-كوسوفو-إلى-الاتحاد-الأوروبي-عملية-معقدة-وهناك-دول-أعضاء-لا-تعترف-باستقلالها-1071254650.html

انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي عملية معقدة وهناك دول أعضاء لا تعترف باستقلالها

انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي عملية معقدة وهناك دول أعضاء لا تعترف باستقلالها

صرح مصدر مطلع في بروكسل، اليوم الجمعة، أن عملية انضمام جمهورية كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، لافتا إلى أن 5 دول أعضاء في الاتحاد، لا تعترف... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T08:39+0000

2022-12-16T08:39+0000

2022-12-16T08:39+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103266/49/1032664957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ec4af26fb71ad7b7d36894d5b5a6323.jpg

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "عندما يتعلق الأمر بطلب البلدان الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، هناك إجراءات معينة يجب اتباعها وكوسوفو ليست استثناءً.ومع ذلك، وفي هذه الحالة، هناك العديد من المعايير المختلفة، التي يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي مراعاتها، وهناك خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف باستقلال كوسوفو؛ وهذا الأمر سيعقد العملية.وأشار المصدر إلى أن التكتل سينظر في طلب بريشتينا؛ لكن أي خطوات أخرى في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو، لا يمكن اتخاذها إلا بموافقة جماعية من الدول الأعضاء.وأضاف قائلا "من أجل الانتقال إلى الخطوات التالية، من الضروري حل مشكلة الدول الأعضاء الخمس، التي لا تعترف بكوسوفو".لذلك يمكن أن تكون عملية طويلة ومعقدة للغاية. بالطبع، التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خطوة أولية إيجابية".ووقعت سلطات كوسوفو على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حفل أقيم، يوم الأربعاء؛ وذلك وسط نزاع طويل الأمد مع جمهورية صربيا، التي لا تعترف بانفصال إقليم كوسوفو.وأكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري؛ في خطوة تمثل خرقا للاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق.من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لم تعترف باستقلال كوسوفو، كل من إسبانيا واليونان وقبرص وسلوفاكيا ورومانيا.جدير بالذكر، أن إقليم كوسوفو أعلن، في 2008، استقلاله من جانب واحد؛ وتلقى اعترافا من بعض الدول الأوروبية، ولا تعترف صربيا باستقلال الإقليم.وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان الأوروبي.ووقعت وصربيا وكوسوفو عددا من الاتفاقيات عرفت باسم "اتفاقيات واشنطن"، تلتزم بموجبها سلطات بريشتينا بعدم الترشح للانضمام إلى المنظمات الدولية؛ في مقابل امتناع بلغراد عن العمل على إقناع دول العالم بسحب اعترافها بجمهورية كوسوفو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم