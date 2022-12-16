https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-الفيفا-يصف-مونديال-قطر-بـالأفضل-في-التاريخ-وهو-نفس-وصفه-لمونديال-روسيا-1071262066.html

رئيس "الفيفا" يصف مونديال قطر بـ"الأفضل في التاريخ" وهو نفس وصفه لمونديال روسيا

رئيس "الفيفا" يصف مونديال قطر بـ"الأفضل في التاريخ" وهو نفس وصفه لمونديال روسيا

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، بطولة كأس العالم الحالية في قطر بأنها الأفضل في التاريخ. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T12:12+0000

2022-12-16T12:12+0000

2022-12-16T12:12+0000

رياضة

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070424179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f11662f43e6d0953cc39b4ae291874e1.jpg

الدوحة - سبوتنيك. وقال إنفانتينو للصحفيين: "موقفنا الموحد هو الامتنان للجميع على العمل الجاد، لقد كانت أفضل بطولة كأس عالم في التاريخ، وأود أن أشيد بشكل خاص بالحكام النساء وبالفريق المغربي لوصوله إلى نصف النهائي".وأضاف "كأس العالم كان ناجحًا بشكل لا يصدق في كل المجالات، وأهم شيء الجماهير طبعاً. توقيت كأس العالم كان له تأثير ورأينا ذلك. كان هناك الكثير من الانتقادات للحكام بشأن الوقت الإضافي في المباريات - بمتوسط 10 دقائق 11 ثانية في كل مباراة. حصلنا على أقل من 60 دقيقة من اللعب الفعلي".وتابع "عائدات الفيفا من بطولة كأس العالم ( في قطر) 7.5 مليار دولار. وهذا يزيد بمليار دولار عن الأربع سنوات الماضية [البطولة التي أقيمت في روسيا] وحضر 3.27 مليون مشجع مباريات كأس العالم 2022، أما في في روسيا فكان هناك 3.03 مليون مشجع، مشيراً إلى أن المشجعين جاؤوا إلى البطولة من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك".وعن كأس العالم 2026، قال إنفانتينو إن الفيفا يريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من 4 فرق وليس 3 كما كان مقترحا من قبل، وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدور الأول.وأضاف "قبل أعوام قلت ان المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني ان أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الاطلاق"، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.وقال "روسيا تغيرت، أصبحت بلدا حقيقيا لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزءا من الحمض النووي للبلاد بفضل أداء المنتخب الوطني وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنى التحتية. كل شيء كان مذهلا وفعالا جدا".

https://sputnikarabic.ae/20221215/ماكرون-يعترف-بقلقه-من-منتخب-المغرب-قبل-مواجهة-فرنسا-في-نصف-نهائي-مونديال-قطر-2022-1071235917.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مجتمع