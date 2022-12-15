https://sputnikarabic.ae/20221215/ماكرون-يعترف-بقلقه-من-منتخب-المغرب-قبل-مواجهة-فرنسا-في-نصف-نهائي-مونديال-قطر-2022-1071235917.html

ماكرون يعترف بقلقه من منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022

ماكرون يعترف بقلقه من منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على فوز منتخب بلاده لكرة القدم على نظيره المغربي، في ‏المباراة نصف النهائية لبطولة كأس العالم 2022، أمس الأربعاء.‏ 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T14:46+0000

2022-12-15T14:46+0000

2022-12-15T14:46+0000

بطولة كأس العالم 2022

إيمانويل ماكرون

رياضة

مجتمع

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وأكد ماكرون في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" أن مشاعر التوتر راودته قبل انطلاق المباراة، التي أقيمت على استاد "البيت"، وذلك لأن "المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة"، بحسب قوله.وشدد على أن منتخب المغرب "لعب بشكل ممتاز أمام فرنسا في مواجهة نصف النهائي، وأنه شكّل خطورة كبيرة وكاد أن يعدل النتيجة، إلا أن منتخب "الديوك" تمكن من حسم النتيجة في النهاية".وعبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحاته المتلفزة عن أنه والشعب الفرنسي فخورين للغاية بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، حامل اللقب، وتأهله إلى نهائي مونديال 2022، أمام منتخب الأرجنتين، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأشاد ماكرون بشكل خاص باللاعبين الفرنسيين، جيرو وغرييزمان، والحارس هوغو لوريس، وكيليان مبابي، الذي قال عنه إنه "قام بعمل رائع وصنع بمهارة الهدف الثاني لفرنسا".كما أثنى على تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022، وأن "الأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع".وأكد أن "الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا".وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على "أسود الأطلس" بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء.وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل.ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html

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إيمانويل ماكرون, رياضة, مجتمع