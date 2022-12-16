https://sputnikarabic.ae/20221216/سماع-صافرات-الإنذار-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1071282452.html
سماع صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية
سماع صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية
انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T23:13+0000
2022-12-16T23:13+0000
2022-12-16T23:13+0000
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سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.وقال للمكتب في بيان عبر "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
سماع صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية
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انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية
من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
وقال للمكتب في بيان عبر "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".