https://sputnikarabic.ae/20221216/نانسي-بيلوسي-تدعم-حظر-تيك-توك-رسميا-على-هواتف-الحكومة-الأمريكية-1071278103.html

نانسي بيلوسي تدعم حظر "تيك توك" رسميا على هواتف الحكومة الأمريكية

نانسي بيلوسي تدعم حظر "تيك توك" رسميا على هواتف الحكومة الأمريكية

أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة ‏الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T18:21+0000

2022-12-16T18:21+0000

2022-12-16T18:21+0000

الصين

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065886548_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_6aae9126e6b47893e1e2b37c08a37b5f.jpg

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية، والذي يرعاه كل من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، والنائب، ماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى توم كوتون من أركنساس، وجوش هاولي من ميسوري.وتشهد مطالب حظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية رواجا داخل أروقة الكونغرس حاليا، بعدما أثار المشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مخاوف أمنية كبيرة بشأنه.وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أكد كبير مسؤولي العمليات في "تيك توك"، للمشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن التطبيق الصيني الذي يجذب مليار مستخدم حول العالم، لا يشارك بيانات المستخدمين مع شركته الأم "بايت دانس"، ومقرها العاصمة الصينية بكين.

https://sputnikarabic.ae/20221216/الأردن-يعلن-إيقاف-منصة-تيك-توك-مؤقتا-عن-العمل-بسبب-إساءة-الاستخدام-1071266571.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع, منوعات