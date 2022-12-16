https://sputnikarabic.ae/20221216/واشنطن-السجن-5-سنوات-لأحد-مقتحمي-الكابيتول-1071277175.html
واشنطن: السجن 5 سنوات لأحد مقتحمي الكابيتول
واشنطن: السجن 5 سنوات لأحد مقتحمي الكابيتول
قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 يناير/... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T17:40+0000
2022-12-16T17:40+0000
2022-12-16T17:40+0000
الكونغرس الأمريكي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وجهت هيئة المحلفين لوائح اتهام إلى دوغ جنسن في سبع تهم، بما في ذلك الاضطرابات المدنية ومقاومة الاعتقال والاعتداء على ضباط الشرطة.وكان جنسن من ولاية آيوا، واحدا من بين أول عشرة أشخاص اقتحموا مبنى الكونغرس خلال الأحداث.وقال القاضي تيموثي كيلي لجنسن وهو يقرأ الحكم مخاطبا جنسن: "لم تكن بطلا أو وطنيا" في 6 يناير، "لكنك لم تكن وحشا أيضا".من جانبه، أكد جنسن إنه لن يتورط في مثل هذه الأحداث بعد ذلك، وأعرب عن رغبته في العودة إلى كونه رب أسرة وإلى حياته "الطبيعية" قبل السياسة، مضيفا "لا يمكنني تغيير ماضي، لا يمكنني إلا أن أتطلع إلى المستقبل".وقال محاميه، كريستوفر ديفيس، لشبكة "إن بي سي نيوز" بعد جلسة الاستماع "أنا متأكد من أن السيد جنسن كان يفضل عقوبة أقل"، مضيفًا أنه سيقدم استئنافا على الحكم.وهاجمت أعداد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.ووقتها قاد الهجوم أنصار جماعة "كيو أنون" المقربة من ترامب التي تروج لنظريات مؤامرة غريبة.وكان من بين أبرز الوجوه التي تنتمي لتلك الجماعة في الاقتحام جيك أنجولي الذي يقدم نفسه على أنه "عراف كيو أنون"، وظهر خلال الاقتحام يرتدي قلنسوة من الفرو وعليها قرنان أثناء وجوده داخل مبنى الكابيتول، بحسب "بي بي سي".
https://sputnikarabic.ae/20221129/إدانة-زعيم-ميليشيا-أمريكية-بالتحريض-على-الفتنة-في-هجوم-الكابيتول-1070677339.html
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سبوتنيك عربي
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الكونغرس الأمريكي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكونغرس الأمريكي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن: السجن 5 سنوات لأحد مقتحمي الكابيتول
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قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وجهت هيئة المحلفين لوائح اتهام إلى دوغ جنسن في سبع تهم، بما في ذلك الاضطرابات المدنية ومقاومة الاعتقال والاعتداء على ضباط الشرطة.
وكان جنسن من ولاية آيوا، واحدا من بين أول عشرة أشخاص اقتحموا مبنى الكونغرس
خلال الأحداث.
وقال القاضي تيموثي كيلي لجنسن وهو يقرأ الحكم مخاطبا جنسن: "لم تكن بطلا أو وطنيا" في 6 يناير، "لكنك لم تكن وحشا أيضا".
من جانبه، أكد جنسن إنه لن يتورط في مثل هذه الأحداث بعد ذلك، وأعرب عن رغبته في العودة إلى كونه رب أسرة وإلى حياته "الطبيعية" قبل السياسة، مضيفا "لا يمكنني تغيير ماضي، لا يمكنني إلا أن أتطلع إلى المستقبل".
وقال محاميه، كريستوفر ديفيس، لشبكة "إن بي سي نيوز" بعد جلسة الاستماع "أنا متأكد من أن السيد جنسن كان يفضل عقوبة أقل"، مضيفًا أنه سيقدم استئنافا على الحكم.
وهاجمت أعداد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب
، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ووقتها قاد الهجوم أنصار جماعة "كيو أنون" المقربة من ترامب التي تروج لنظريات مؤامرة غريبة.
وكان من بين أبرز الوجوه التي تنتمي لتلك الجماعة في الاقتحام جيك أنجولي الذي يقدم نفسه على أنه "عراف كيو أنون
"، وظهر خلال الاقتحام يرتدي قلنسوة من الفرو وعليها قرنان أثناء وجوده داخل مبنى الكابيتول، بحسب "بي بي سي".