https://sputnikarabic.ae/20221216/وفد-روسي-يصل-تونس-لمراقبة-الانتخابات-البرلمانية-1071277809.html
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T18:17+0000
2022-12-16T18:17+0000
2022-12-16T18:17+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065524190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0dde4b9bd1a26fead6c315d2c3292cdb.jpg
وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي بالمركز العالمي بقصر المؤتمرات.وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، ويقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20221216/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تونس-إعلان-النتائج-الأولية-سيكون-بداية-من-20-ديسمبر-1071263645.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065524190_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_555a9da7e8f1b27daf3280f6f78da0f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار تونس اليوم
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
تابعنا عبر
وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة
"نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي بالمركز العالمي بقصر المؤتمرات.
وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، ويقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات
، بمناسبة إجراء الانتخابات.
ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.
من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".
وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".