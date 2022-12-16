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https://sputnikarabic.ae/20221216/وفد-روسي-يصل-تونس-لمراقبة-الانتخابات-البرلمانية-1071277809.html
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T18:17+0000
2022-12-16T18:17+0000
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وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي بالمركز العالمي بقصر المؤتمرات.وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، ويقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20221216/الهيئة-العليا-للانتخابات-في-تونس-إعلان-النتائج-الأولية-سيكون-بداية-من-20-ديسمبر-1071263645.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار تونس اليوم

وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية

18:17 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت الهيئة في بيان نقلته قناة "نسمة" المحلية، إن رئيسها فاروق بوعسكر استقبل برفقة أعضاء الهيئة الوفد الروسي بالمركز العالمي بقصر المؤتمرات.
وأوضحت أن الوفد من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، ويقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.
الانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
الهيئة العليا للانتخابات في تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر
12:52 GMT
ورحب بوعسكر بالوفد الروسي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، مقدما نبذة عن القانون الانتخابي الجديد واستعدادات الهيئة للانتخابات.
من جانبه "ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية في إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات".
وبحسب المصدر ذاته، جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".
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