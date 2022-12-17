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https://sputnikarabic.ae/20221217/إذاعة-تونسية-المراقبون-الروس-أبدوا-استغرابهم-من-نسبة-المشاركة-المنحفضة-في-الانتخابات-1071301863.html
إذاعة تونسية: المراقبون الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المنحفضة في الانتخابات
إذاعة تونسية: المراقبون الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المنحفضة في الانتخابات
قالت إذاعة تونسية، إن المراقبين الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد اليوم السبت. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T16:51+0000
2022-12-17T16:51+0000
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وأضافت إذاعة "شمس إف إم" التونسية: "أكد رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، عدم رصد أي تجاوزات على مستوى سير العملية الانتخابية اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".وقالت إن رئيس البعثة الروسية "عبر عن استغرابه من نسبة الإقبال على التصويت".ونقلت الإذاعة عن رئيس البعثة الروسية قوله: "الشيء الوحيد الذي نستغربه هو نسبة الإقبال على التصويت... فهي منخفضة جدا".ومساء أمس الجمعة، وصل إلى العاصمة التونسية، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية، وكان في استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وأعضاء الهيئة.ووصلت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 7.9%، على ما أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.ووصف المنصري تلك النسبة بـ "المتوسطة" وقال إنه من السابق لأوانه تقييم هذه النسبة باعتبار تسجيلها على الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع.وأضاف: "التجربة أثبتت ارتفاع نسبة الإقبال خلال الثلاث ساعات الأخيرة من يوم الاقتراع".وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.
https://sputnikarabic.ae/20221216/وفد-روسي-يصل-تونس-لمراقبة-الانتخابات-البرلمانية-1071277809.html
https://sputnikarabic.ae/20221217/وسط-مشاركة-ضعيفة-التونسيون-يدلون-بأصواتهم-في-أول-انتخابات-برلمانية-تجرى-على-الأفراد-صور-1071298537.html
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أخبار تونس اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, روسيا, العالم العربي

إذاعة تونسية: المراقبون الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المنحفضة في الانتخابات

16:51 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaمراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قالت إذاعة تونسية، إن المراقبين الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد اليوم السبت.
وأضافت إذاعة "شمس إف إم" التونسية: "أكد رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، عدم رصد أي تجاوزات على مستوى سير العملية الانتخابية اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
وقالت إن رئيس البعثة الروسية "عبر عن استغرابه من نسبة الإقبال على التصويت".
ونقلت الإذاعة عن رئيس البعثة الروسية قوله: "الشيء الوحيد الذي نستغربه هو نسبة الإقبال على التصويت... فهي منخفضة جدا".
ومساء أمس الجمعة، وصل إلى العاصمة التونسية، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية، وكان في استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وأعضاء الهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
أمس, 18:17 GMT
ووصلت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر 7.9%، على ما أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
ووصف المنصري تلك النسبة بـ "المتوسطة" وقال إنه من السابق لأوانه تقييم هذه النسبة باعتبار تسجيلها على الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع.
وأضاف: "التجربة أثبتت ارتفاع نسبة الإقبال خلال الثلاث ساعات الأخيرة من يوم الاقتراع".
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
وسط مشاركة ضعيفة... التونسيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تجرى على الأفراد... صور
15:19 GMT
وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.
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