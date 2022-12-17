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https://sputnikarabic.ae/20221217/البرازيل-تستعد-لضم-طائرات-سويدية-إلى-قواتها-الجوية-1071308949.html
البرازيل تستعد لضم طائرات سويدية إلى قواتها الجوية
البرازيل تستعد لضم طائرات سويدية إلى قواتها الجوية
تستعد البرازيل لضم لضم طائرات حربية سويدية إلى قواتها الجوية رسميا في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T20:53+0000
2022-12-17T20:53+0000
رصد عسكري
السويد
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ومن المقرر أن تحمل الطائرات وهي من طراز "غربين" اسما محليا هو "إف – 39"، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، التي أوضحت أن البرازيل تسلمت أول 5 طائرات من هذا النوع خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022.يذكر أن الجيش البرازيلي يصنف في المرتبة العاشرة عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتصنف القوات الجوية البرازيلية في المرتبة رقم 16 عالميا وتضم 679 طائرة حربية بينها 42 مقاتلة و77 طائرة هجومية و125 طائرة نقل عسكري و210 طائرات تدريب.كما تضم 41 طائرة مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود في الجو و179 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20201108/ميغ---31-الروسية-من-أسرع-الطائرات-الحربية-في-العالم-1047108039.html
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رصد عسكري, السويد
رصد عسكري, السويد

البرازيل تستعد لضم طائرات سويدية إلى قواتها الجوية

20:53 GMT 17.12.2022
© AP Photo / Marcelo Chelloالقوات الجوية البرازيلية
القوات الجوية البرازيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Marcelo Chello
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تستعد البرازيل لضم لضم طائرات حربية سويدية إلى قواتها الجوية رسميا في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ومن المقرر أن تحمل الطائرات وهي من طراز "غربين" اسما محليا هو "إف – 39"، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، التي أوضحت أن البرازيل تسلمت أول 5 طائرات من هذا النوع خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022.
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"ميغ - 31" الروسية من أسرع الطائرات الحربية في العالم
8 نوفمبر 2020, 10:25 GMT
يذكر أن الجيش البرازيلي يصنف في المرتبة العاشرة عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتصنف القوات الجوية البرازيلية في المرتبة رقم 16 عالميا وتضم 679 طائرة حربية بينها 42 مقاتلة و77 طائرة هجومية و125 طائرة نقل عسكري و210 طائرات تدريب.
كما تضم 41 طائرة مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود في الجو و179 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
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