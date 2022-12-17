https://sputnikarabic.ae/20221217/المندوب-الدائم-لشبه-جزيرة-القرم-يصف-موقف-الولايات-المتحدة-من-شبه-الجزيرة-بأنه-إعلان-حرب-1071285124.html
مندوب القرم لدى الرئاسة الروسية يصف موقف الولايات المتحدة من شبه الجزيرة بأنه إعلان حرب
مندوب القرم لدى الرئاسة الروسية يصف موقف الولايات المتحدة من شبه الجزيرة بأنه إعلان حرب
وصف المندوب الدائم لشبه جزيرة القرم لدى الرئيس الروسي، جورجي مرادوف، البيان الأمريكي بشأن شبه الجزيرة بأنه "إعلان حرب"، أمرت واشنطن بشنها بأيدي الآخرين. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T06:59+0000
2022-12-17T06:59+0000
2022-12-17T07:00+0000
جمهورية القرم الروسية
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العالم
أخبار أوكرانيا
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سمفيروبول - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مرادوف: "تصريح كيربي بشأن شبه جزيرة القرم هو إعلان حرب على روسيا، أمرت الولايات المتحدة بشنها بواسطة أيادٍ نازية دموية لأشخاص آخرين".وأضاف: "أعتقد أنه بدون تذكير مباشر لواشنطن بهراوتنا النووية، الذي يرتفع فوق غباء وجنون واشنطن، لن تفعل ذلك".وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية ، جون كيربي، قد أكد أمس الجمعة، أن واشنطن تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم؛ لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراضي أوكرانية.وصرحت موسكو مرارًا أن القرار الذي اتخذه شعب القرم يتوافق تمامًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.طالع أيضا: فوربس: الولايات المتحدة نظمت "مفاجأة صاروخية" لروسيا في شبه جزيرة القرم
https://sputnikarabic.ae/20221005/الكرملين-تصريحات-البنتاغون-بشأن-القرم-تؤكد-تورط-الولايات-المتحدة-في-الصراع-1068642119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مندوب القرم لدى الرئاسة الروسية يصف موقف الولايات المتحدة من شبه الجزيرة بأنه إعلان حرب
06:59 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 17.12.2022) تابعنا عبر
وصف المندوب الدائم لشبه جزيرة القرم لدى الرئيس الروسي، جورجي مرادوف، البيان الأمريكي بشأن شبه الجزيرة بأنه "إعلان حرب"، أمرت واشنطن بشنها بأيدي الآخرين.
سمفيروبول - سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مرادوف: "تصريح كيربي بشأن شبه جزيرة القرم هو إعلان حرب على روسيا، أمرت الولايات المتحدة بشنها بواسطة أيادٍ نازية دموية
لأشخاص آخرين".
وأضاف: "أعتقد أنه بدون تذكير مباشر لواشنطن بهراوتنا النووية
، الذي يرتفع فوق غباء وجنون واشنطن، لن تفعل ذلك".
وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية ، جون كيربي، قد أكد أمس الجمعة، أن واشنطن تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم؛ لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراضي أوكرانية.
وبينما أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا في استفتاء أجري في مارس 2014 صوت فيه ما يقرب من 96% من سكان القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، إلا أن أوكرانيا لا تزال تعتبر شبه الجزيرة من أراضيها التي احتلتها روسيا بشكل غير قانوني.
وصرحت موسكو مرارًا أن القرار الذي اتخذه شعب القرم يتوافق تمامًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.