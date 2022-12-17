https://sputnikarabic.ae/20221217/تونس-719-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-حتى-الساعة-الثالثة--1071305720.html

تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة

تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، بأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي تشهدها بلاده اليوم السبت، بلغت 7.19% حتى... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بلغ 656.915 ناخبا إلى حدود الساعة الثالثة مساء أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.وأضاف بوعسكر، أن نسبة الإقبال بلغت 7.19 في المئة.وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.

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