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https://sputnikarabic.ae/20221217/تونس-719-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-حتى-الساعة-الثالثة--1071305720.html
تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة
تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، بأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي تشهدها بلاده اليوم السبت، بلغت 7.19% حتى... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T17:19+0000
2022-12-17T17:19+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بلغ 656.915 ناخبا إلى حدود الساعة الثالثة مساء أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.وأضاف بوعسكر، أن نسبة الإقبال بلغت 7.19 في المئة.وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.
https://sputnikarabic.ae/20221217/إذاعة-تونسية-المراقبون-الروس-أبدوا-استغرابهم-من-نسبة-المشاركة-المنحفضة-في-الانتخابات-1071301863.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة

17:19 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، بأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي تشهدها بلاده اليوم السبت، بلغت 7.19% حتى الساعة الثالثة.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بلغ 656.915 ناخبا إلى حدود الساعة الثالثة مساء أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.
وأضاف بوعسكر، أن نسبة الإقبال بلغت 7.19 في المئة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
مراكز الاقتراع في تونس لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
إذاعة تونسية: المراقبون الروس أبدوا استغرابهم من نسبة المشاركة المنحفضة في الانتخابات
16:51 GMT
وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.
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