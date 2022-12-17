تونس... 7.19% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة الثالثة
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gadera
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، بأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي تشهدها بلاده اليوم السبت، بلغت 7.19% حتى الساعة الثالثة.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بلغ 656.915 ناخبا إلى حدود الساعة الثالثة مساء أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.
وأضاف بوعسكر، أن نسبة الإقبال بلغت 7.19 في المئة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
© Sputnik . Mariam.Gaderaمؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/آب الماضي، وصولا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب السياسية، ترفض أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة في هذه الانتخابات، إما بسبب موقف سياسي من المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد أو لاعتقادهم بأن البرلمان الجديد لن يحسن من أوضاعهم.