https://sputnikarabic.ae/20221217/روسكوزموس-درجة-الحرارة-على-متن-المركبة-الفضائية-سويوز-إم-إس-22-عند-الحد-الطبيعي-1071310794.html
روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي
روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي
أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأن الخبراء يواصلون مراقبة الوضع في المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-22"، التي رست في محطة الفضاء... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T23:04+0000
2022-12-17T23:04+0000
2022-12-17T23:04+0000
روسيا
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سبوتنيك. وأصدرت روسكوزموس بيانا، يوم السبت، قالت فيه إن مركز التحكم في المهمة يواصل مراقبة الوضع على متن "سويوز إم إس-22" إلى جانب الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية" مشيرة إلى أن درجة الحرارة داخل السفينة تظل حتى الآن ضمن الحد الطبيعي من 28 إلى 30 درجة مئوية".وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة مئوية.وذكر البيان: "يوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".يشار إلى أن التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدا لحياة وصحة رواد الفضاء.
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روسيا
روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي
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أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأن الخبراء يواصلون مراقبة الوضع في المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-22"، التي رست في محطة الفضاء الدولية، بعد تعطل نظام التبريد الخاص بها.
سبوتنيك. وأصدرت روسكوزموس بيانا، يوم السبت، قالت فيه إن مركز التحكم في المهمة يواصل مراقبة الوضع على متن "سويوز إم إس-22" إلى جانب الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية" مشيرة إلى أن درجة الحرارة داخل السفينة تظل حتى الآن ضمن الحد الطبيعي من 28 إلى 30 درجة مئوية".
وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة
لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة مئوية.
وذكر البيان: "يوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".
يشار إلى أن التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدا لحياة وصحة رواد الفضاء.