عربي
https://sputnikarabic.ae/20221217/روسكوزموس-درجة-الحرارة-على-متن-المركبة-الفضائية-سويوز-إم-إس-22-عند-الحد-الطبيعي-1071310794.html
روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي
روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي
أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأن الخبراء يواصلون مراقبة الوضع في المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-22"، التي رست في محطة الفضاء... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T23:04+0000
2022-12-17T23:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0c/1047483362_0:895:1991:2015_1920x0_80_0_0_13dbe5f49b164f87764c48cf2a505f07.jpg
سبوتنيك. وأصدرت روسكوزموس بيانا، يوم السبت، قالت فيه إن مركز التحكم في المهمة يواصل مراقبة الوضع على متن "سويوز إم إس-22" إلى جانب الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية" مشيرة إلى أن درجة الحرارة داخل السفينة تظل حتى الآن ضمن الحد الطبيعي من 28 إلى 30 درجة مئوية".وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة مئوية.وذكر البيان: "يوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".يشار إلى أن التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدا لحياة وصحة رواد الفضاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0c/1047483362_0:709:1991:2202_1920x0_80_0_0_2ab88d8b1d4044d61f0b8a879c444737.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسكوزموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" عند الحد الطبيعي

23:04 GMT 17.12.2022
© Roscosmos Press Service / الانتقال إلى بنك الصورالفضاء الروسي
الفضاء الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Roscosmos Press Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بأن الخبراء يواصلون مراقبة الوضع في المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-22"، التي رست في محطة الفضاء الدولية، بعد تعطل نظام التبريد الخاص بها.
سبوتنيك. وأصدرت روسكوزموس بيانا، يوم السبت، قالت فيه إن مركز التحكم في المهمة يواصل مراقبة الوضع على متن "سويوز إم إس-22" إلى جانب الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية" مشيرة إلى أن درجة الحرارة داخل السفينة تظل حتى الآن ضمن الحد الطبيعي من 28 إلى 30 درجة مئوية".
وفي وقت سابق، صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، يوم الجمعة الماضي، أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة مئوية.
وذكر البيان: "يوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".
يشار إلى أن التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدا لحياة وصحة رواد الفضاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала