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https://sputnikarabic.ae/20221216/روسكوسموس-تعلن-ازدياد-درجة-الحرارة-على-متن-مركبة-سويوز-إم-إس-22-1071268840.html
"روسكوسموس" تعلن ازدياد درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس-22"
"روسكوسموس" تعلن ازدياد درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس-22"
صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:18+0000
2022-12-16T15:18+0000
روسيا
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وذكر البيان: "اليوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين الأرضيين الآن، إلى جانب طاقم المحطة، يطورون خيارات مختلفة لتفادي الموقف الذي نشأ. ويستمر تحليل البيانات الواردة من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك تسجيلات الصور والفيديو.وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"يوم أمس الخميس، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/ناسا-طاقم-محطة-الفضاء-الدولية-ليس-في-خطر-بعد-اكتشاف-تسرب-في-المركبة-الفضائية-سويوز-ms-22--1071212689.html
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روسيا

"روسكوسموس" تعلن ازدياد درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس-22"

15:18 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ "سويوز" الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني "خيام" وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022
صاروخ سويوز الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني خيام وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء "سويوز إم إس- 22" بلغت 30 درجة مئوية.
وذكر البيان: "اليوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -22"، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة".
التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، بما في ذلك وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدًا لحياة وصحة رواد الفضاء، والمعدلات مقبولة.
المحطة الفضائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22
أمس, 04:13 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين الأرضيين الآن، إلى جانب طاقم المحطة، يطورون خيارات مختلفة لتفادي الموقف الذي نشأ. ويستمر تحليل البيانات الواردة من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك تسجيلات الصور والفيديو.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"يوم أمس الخميس، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.
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