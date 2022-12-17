https://sputnikarabic.ae/20221217/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-صواريخ-غراد-على-مناطق-مختلفة-من-دونباس-1071284569.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، عن قصف القوات الأوكرانية... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T06:39+0000
2022-12-17T06:39+0000
2022-12-17T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا في الجمهورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "غراد" على مناطق مختلفة من دونباس
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، عن قصف القوات الأوكرانية مناطق مختلفة من دونباس.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: قصفت القوات الأوكرانية منطقتي فوروشيلوفسك وكييف في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرة صواريخ من طراز "غراد".
وفي وقت سابق، انطلقت صافرات الإنذار
تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على شبكة الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في المناطق الأوكرانية في تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وخاركوف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا في الجمهورية.